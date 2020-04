Juventus Women, un'operatrice sanitaria in corsia con il numero 1 di Laura Giuliani

Il numero uno con il cognome sopra: Giuliani. Sembra la maglia del portiere della Juventus Women e della Nazionale, e invece è un dpi indossato da una operatrice sanitaria in corsia, in piena attività di prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “Come sempre, è tutta questione di prospettiva – scrive Laura Giuliani sui social -. Vedere il mio cognome su quel camice mi fa sentire in qualche modo un pochino più vicina a voi… Anche a km di distanza… Ognuno, a modo suo, ha scritto il sulla schiena il numero 1”.