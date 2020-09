Juventus Women, vinte tutte le gare giocate contro formazioni neopromosse

La Juventus Women prosegue nel suo momento positivo e conserva i suoi numeri da prima della classe. Come riportato da Opta, la formazione di Rita Guarino ha vinto ciascuna delle 17 gare in Serie A Femminile disputate contro una squadra neopromossa, realizzando almeno due gol in ognuna di queste sfide (3.5 reti in media). L’ultima oggi contro la San Marino Academy.