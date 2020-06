L'ex Betis Piemonte: "Voglio rimettermi in gioco. Cerco progetto a lungo termine in Italia"

Chiusa l'esperienza al Real Betis di Siviglia, per l'attaccante Martina Piemonte potrebbero nuovamente aprirsi le porte dell'Italia, con il Sassuolo in prima fila, ma anche con gli interessi di Napoli, San Marino e Florentia San Gimignano. La calciatrice ha quest'oggi parlato al quotidiano Tuttosport: "Mi sono veramente trovata da Dio al Betis, è stata un’esperienza formativa molto importante. Ma adesso ho deciso di tornare a casa, in Italia, perché intendo studiare. A 22 anni cerco soprattutto la continuità in campo, un progetto a lungo termine e la possibilità di mettermi in gioco".

Andando poi alla scelta di sospendere i campionati: "Quando ci sono gravi situazioni che mettono a repentaglio la salute di tutti non c’è nulla che tenga. Ricominciare sarebbe stato un rischio troppo grande: avrebbe avuto senso solo con le garanzie del professionismo maschile, ma per noi il discorso era diverso e senza la necessaria sicurezza non sarebbe stata davvero la decisione giusta ricominciare".

Nota conclusiva, un pensiero sulla grande battaglia dell'Italia, il professionismo anche nel calcio femminile: "Le società stanno investendo di più e credo che le cose miglioreranno. Non è giusto vivere nell’oblio, questa è la nostra vita e deve diventare anche il nostro lavoro. Come ho detto, dobbiamo crearci un futuro attraverso lo studio perché sappiamo che non possiamo vivere solo di calcio. Le ragazze della Nazionale hanno fatto uno straordinario lavoro con il Mondiale, la pandemia poi ci ha penalizzate tantissimo, rallentando un settore che è in crescita come il nostro".