Protagonista della vittoria del primo scudetto della Juventus Women la centrocampista Ingvild Isaksen attraverso i propri canali social ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica ad appena 30 anni a causa della condropatia, una malattia che colpisce la cartilagine del ginocchio, che le impedisce di giocare con continuità: “Ora è finita. Con sentimenti contrastanti ripongo le scarpette sullo scaffalo. Smettere è difficile, ho provato veramente in tutti i modi a tornare, ma per me è importante avere un ginocchio con cui poter vivere e che sia attivo in futuro. Devo quindi dire basta. Sono delusa dal fatto che il mio corpo non voglia smettere e mi spiace finire la carriera così. È anche difficile rinunciare senza aver mai raggiunto l'obiettivo di giocare un Mondiale. - continua la norvegese come riporta Tuttojuve.com - Allo stesso tempo, però, l'ultimo anno è stato così pesane che un po' sono sollevata: non dovrò più provare a scalare una montagna che non si può scalare. A parte questo, sono grata e orgogliosa di tutto ciò che ho vissuto. Il calcio mi ha portato in giro per il mondo, ci son ostati alti e bassi, ho provato tante emozioni e questo mi ha reso la calciatrice che sono stata. Porterò tutte le esperienze fatte in un nuovo capitolo della mia vita. Non so dove mi porterà, ma non vedo l'ora. Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnata in questo viaggio, sia dentro che fuori dal campo".