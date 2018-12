L'Inghilterra ospiterà il prossimo Europeo femminile. Finale a Wembley

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà l’Inghilterra a organizzare e ospitare il prossimo campionato Europeo femminile in programma nel 2021. Lo ha deciso la UEFA questa mattina accettando l’unica candidatura presente sul tavolo. Il torneo continentale vedrà al via 16 squadre che saranno suddivise in quattro gruppi da quattro e promuoveranno al turno successivo le prime due classificate. La finale si giocherà nel prestigioso palcoscenico di Wembley Il 22 febbraio a Nyon vi sarà il sorteggio dei gironi di qualificazione con nove gruppi, da cinque o sei squadre, che promuoveranno a Inghilterra 2021 le prime classificare e le tre migliori seconde, mentre altre tre squadre dovranno passare dagli spareggi fra le rimanenti sei seconde classificate. Di seguito le città e gli stadi che saranno interessati dalla competizione:

Brighton & Hove (Brighton Community Stadium)

London (Brentford Community Stadium & Wembley Stadium – final only)

Manchester (Manchester City Academy Stadium)

Milton Keynes (Stadium MK)

Nottingham (City Ground)

Rotherham (New York Stadium)

Sheffield (Bramall Lane)

Southampton (St Mary's Stadium)