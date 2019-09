L'Italia femminile alla prova della Georgia. Servono fame e tanti gol

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo l'esordio contro Israele, conclusasi con una vittoria più sofferta del dovuto seppur con tutti gli alibi del caso sopratutto legati alla mancanza di condizione dovuta a una stagione che prenderà il via solo a metà settembre, l'Italia femminile scende in campo questo pomeriggio in Georgia per la seconda gara valida per le qualificazioni all'Europeo del 2021 in Inghilterra. Una sfida da cui la ct Milena Bertolini si attende un deciso passo avanti sotto il profilo dell'atteggiamento e di quella fame che ha contraddistinto il gruppo negli ultimi due anni portandolo prima alla storia qualificazione alla Coppa del Mondo e poi alla cavalcata in terra di Francia fino ai quarti di finale.

La Georgia non appare un avversario temibile, occupa la 112 posizione del Ranking Mondiale e all'esordio ha subito una cocente sconfitta per 7-1 contro un'altra squadra non irresistibile come la Bosnia. L'Italia dovrà però giocare al 100% sia sul piano fisico che mentale per evitare distrazioni e segnare più gol possibili (possibilmente senza subirne) per migliorare quella differenza gol che potrebbe risultare decisiva in caso di arrivo a pari punti con la Danimarca, l'avversaria più temibile per la prima piazza del girone. La difesa dovrà limare quegli errori mostrati contro Israele, mentre l'attacco dovrà essere più lucido e cattivo sotto porta nonostante la condizione non sia ancora quella ottimale.

Grande curiosità per le scelte della ct che sembra orientata a confermare la squadra iniziale vista in Israele anche se qualche cambio potrebbe esserci nonostante anche le calciatrici uscite affaticate dall'ultimo incontro abbiano recuperato. E chissà se, dopo Arianna Caruso, non vi sia spazio per una delle altre esordienti – Agnese Bonfantini, Gloria Marinelli e Vanessa Panzeri più che i portieri Rachele Baldi e Francesca Durante – magari a gara in corso.