L'Italia femminile continua a non pungere: 0-0 al 45° contro Malta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Italia continua a non brillare. Come in Israele e in Armenia a inizio settembre, la squadra di Milena Bertolini fatica a scrollarsi di dosso le scorie del Mondiale e pur dominando in casa di Malta chiude il primo tempo senza reti all’attivo. Per provare a dare una scossa alle azzurre la ct opera scelte non scontate come la presenza di Gloria Marinelli sull’out sinistro di centrocampo con Stefania Tarenzi al fianco di Valentina Giacinti al posto di Cristiana Girelli. Proprio l’attaccante numero 14 ha la prima occasione del match al quarto, ma spara alto da ottima posizione. L’Italia attacca, non soffre, ma non punge con Cernoia e Galli che sono le più pericolose sempre dalla distanza, mentre Giacinti fatica ad avere palloni giocabili al centro dell’area anche a causa della marcatura asfissiante delle tre centrali maltesi.