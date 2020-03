L'Italia torna a ospitare la finale di UWCL. Non sia un punto d'arrivo, ma volano della crescita

L’ultima volta in Italia fu Reggio Emilia e il suo Città del Tricolore a ospitare l’atto conclusivo della Women’s Champions League che vide trionfare il Lione sul Wolfsburg ai calci di rigore. Per le francesi fu il terzo titolo e anche l’inizio di un dominio incontrastato che dura fino a oggi con Paris Saint-Germain, ancora Wolfsburg e infine Barcellona che hanno dovuto cedere il passo alla più forte squadra europea (e forse mondiale) dell’ultimo decennio. Fra due anni, quando ne saranno passati sei dalla sfida in terra emiliana (che richiamò allo stadio oltre 15mila spettatori), toccherà allo Juventus Stadium di Torino ospitare la finalissima della competizione con la (non) segreta speranza di vedere la squadra bianconera fra le due contendenti.

Un obiettivo che sembra improbabile, per non dire impossibile, alla luce delle prime due esperienze europee della squadra di Rita Guarino. Ma il calcio femminile sta correndo e se pensiamo a dove eravamo quattro anni fa e dove siamo adesso è innegabile che di passi in avanti se ne siano fatti tanti sia a livello di crescita del campionato, sia a livello di Nazionale. E questa decisione della UEFA testimonia che anche fuori dai confini nazionali si è notata questa evoluzione che ha avuto nel Mondiale di Francia della scorsa estate un ulteriore trampolino di lancio sopratutto a livello di visibilità.

L’assegnazione della finale di UWCL a Torino è una vittoria di tutto il calcio italiano, come hanno sottolineato tutti – dal presidente bianconero Agnelli, a quello federale Gravina passando per la ct Bertolini e la numero uno del calcio femminile Mantovani – nella giornata di ieri. Una vittoria che però non deve restare isolata, ma anzi essere stimolo per alzare ancora di più l’asticella, far crescere ulteriormente la competitività e l’attrattiva del nostro campionato. E sopratutto continuare sulla strada intrapresa, magari accelerando i tempi, verso il professionismo per le calciatrici (e per tutte le altete che al momento ne sono escluse). Un passaggio non più prorogabile che però non è solo di competenza del governo calcistico, ma anche e sopratutto di quello nazionale. Solo con questo passaggio si può dare continuità alla crescita di un movimento che ha una lunga storia, ma che solo negli ultimi anni è riuscito a tirare fuori la testa e avere sempre maggiore visibilità. Se fra due anni, assieme alla finale, si potesse festeggiare anche l’avvento del professionismo (anche se sarebbe auspicabile arrivasse prima) allora potremmo davvero essere di fronte a un successo del nostro calcio.