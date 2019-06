La consacrazione di Bonansea: dal no al Lione alla doppietta mondiale

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si finisce nel mirino del Lione, la squadra più forte d'Europa e una delle più forti del mondo, per caso. E Barbara Bonansea l'occasione di giocare al fianco di campionesse assolute come Renard, Le Sommer, Marozsan, Hegerberg ecc ecce l'ha avuta, ma ha preferito il cuore e l'Italia sposando il progetto neonato della Juventus (sua squadra del cuore tra l'altro) con cui in due anni ha vinto due campionati e una Coppa Italia. Dopo aver incantato in Italia, e nelle qualificazioni ai mondiali, la numero 11 azzurra doveva era chiamata ad alzare l'asticella per consacrarsi come una delle stelle mondiali e miglior inizio non poteva sognare.

Una doppietta all'esordio, contro una delle favorite come l'Australia (10 posizioni più su rispetto all'Italia nel Ranking) per ribaltare la partita e regalare la vittoria alla propria Nazionale. Eppure la gara sembrava stregata con un gol annullato nel primo tempo per fuorigioco millimetrico a strozzare l'urlo in gola. Ma, oltre alla classe, il carattere non difetta a Bonansea che nella ripresa si prende il palcoscenico spodestando una top-player mondiale come Samantha Kerr dal podio. Prima la palla rubata a Polkinghorne per l'accelerazione decisiva che porta al diagonale del pari, poi all'ultimo respiro un colpo di testa – non proprio la specialità della casa – a far esplodere la gioia del tifo italiano a Valenciennes e in patria.

Due gol da dedicare ai genitori, sopratutto al padre, che per seguirla in Francia, avendo la fobia dell'aereo, ha deciso di affittare un camper e seguire così la figlia e le azzurre in queste settimane.