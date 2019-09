La denuncia di Ludmila: "Al supermercato pensano che sia una ladra"

Mentre in Italia si continua a discutere su come eliminare il razzismo dagli stadi, dalla Spagna arriva la denuncia di Ludmila da Silva, 25enne brasiliana dell’Atletico Madrid. Su Instagram l’attaccante ha postato un video con quello che le succede abitualmente quando va a fare la spesa: "

Mentre in Italia si discute del razzismo che pervade gli stadi, specialmente di Serie A, con anche il presidente della FIFA Gianni Infantino intervenuto in merito per strigliare il nostro paese, dalla Spagna arriva una denuncia importante che mostra come il razzismo non sia affare solo degli stadi, ma della società più in generale. L’attaccante dell’Atletico Madrid Féminas e della nazionale brasiliana Ludmila da Silva attraverso un video sui propri canali social ha mostrato quanto le accade nei supermercati della capitale iberica quando va a fare la spesa.

“Sono appena entrata nel supermercato e la sicurezza già si sta avvicinando. - spiega la calciatrice vista anche all’ultimo Mondiale come riporta Marca - È spaventoso, non posso nemmeno mettere la mano in borsa, perché pensano che stia rubando qualcosa. È un comportamento scandaloso e succede ogni volta che vado al supermercato".