La FIFA annuncia: "I Mondiali femminili del 2023 si giocheranno in Australia-Nuova Zelanda"

Saranno Australia e Nuova Zelanda, come da previsione, le due nazioni che ospiteranno i Mondiali di calcio femminile del 2023. Lo ha deciso nella giornata di oggi il Consiglio della FIFA che ha premiato la candidatura oceanica rispetto alla Colombia. Saranno tredici gli stadi – otto in Australia e cinque in Nuova Zelanda – che ospiteranno le gare delle 32 squadre che si qualificheranno al torneo iridato con la finale che si giocherà a Sidney in un impianto da 70mila posti.