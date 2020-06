La Juve Women continua ad allenarsi. Rosucci: "Una necessità, ma sopratutto un privilegio"

vedi letture

La centrocampista della Juventus Women e della Nazionale Martina Rosucci ha voluto ringraziare il club bianconero che nonostante lo stop definitivo del campionato sta continuando a far allenare le calciatrici di Rita Guarino alle prese con la riatletizzazione dopo il lungo stop che le ha costrette ad allenarsi in casa per diversi mesi. "Allenarsi senza giocare?Una necessità.. ma in questo momento soprattutto un PRIVILEGIO… - scrive Rosucci - Grazie Juventus per permettercelo!”.