La Juventus in prestito - Sofia Cantore è tornata ai suoi livelli nell'Hellas Verona

Nove presenze e tre reti in campionato, nella speranza di poter riprendere presto e portare a termine la stagione calcistica. Sofia Cantore ha ripreso il cammino dopo il brutto infortunio che l’ha tenuta fuori per un po’ di tempo negli ultimi anni. L’attaccante di proprietà della Juventus, in prestito all’Hellas Verona, quest’anno ha ritrovato la migliore condizione. La prossima estate si valuterà la soluzione migliore per il futuro: il rientro a Torino sembra al momento difficile, da Empoli osservano la situazione con attenzione ma lo stesso Hellas Verona vorrebbe trattenerla in prestito per almeno un’altra stagione.