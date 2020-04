La Pink Bari lancia l'hashtag #iomiallenoacasa. E chiede suggerimenti ai tifosi

La Pink Bari chiede aiuto ai propri tifosi per suggerire nuovi allenamenti alle sue calciatrici che in questi giorni si stanno allenando nelle proprie case. E lo fa con un video in cui si vedono le varie atlete impegnate nei più svariati allenamenti e lanciando l'hastag #iomiallenoacasa.

“Come passare questi giorni di Pasqua in casa? Hai bisogno di qualche suggerimento? Le nostre ragazze si stanno allenando... - si legge nel post su Facebook - Tu? Condividi il tuo allenamento con noi”.