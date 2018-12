La Puma celebra il Pallone d’Oro: scarpini speciali per Hegerberg

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Puma ha creato un paio di scarpe da gioco speciali per omaggiare il primo Pallone d’Oro femminile Ada Hegerberg di cui è sponsor personale. Si tratta di una paio di scarpini, che non saranno messi in vendita, dorati che recano la scritta Beleive in Yourself (Credi in te stessa), motto che ha accompagnato l’attaccante norvegese del Lione per tutta la carriera e che vuole essere un messaggio rivolto a tutte le bambine che si approcciano al calcio. Gli scarpini hanno fatto il loro debutto nell’ultima gara di campionato fra le campionesse d’Europa in carica e il Montpellier.