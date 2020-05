La Spagna ha deciso: interrotta la stagione di calcio femminile. Barcellona campione

Stando a quanto riferisce la versione on line del quotidiano spagnolo AS, la Royal Spanish Football Federation (RFEF) avrebbe già preso una decisione in merito alla fine della stagione nel calcio femminile: mancano conferme ufficiali, ma quello che si prevedeva è accaduto, e le tre competizioni delle ladies (Primera Iberdrola, Reto Iberdrola e Primera Nacional) saranno interrotte anticipatamente per quel che riguarda ovviamente la stagione 2019-2020.

Stilati, a tavolino ma considerando le varie classifiche, i titoli, le promozioni e le retrocessioni. Il Barcellona, in vetta alla classifica della Primera Iberdrola con nove punti di vantaggio sull'Atletico, vincerà lo scudetto, ma sia le blaugrana che l'Atletico avranno il posto in Champions League per la prossima stagione.

Non ci saranno poi riduzioni di organico, ma anzi, delle promozioni, con un aumento delle partecipanti in ciascuna categoria per il prossimo anno: la Prima passerà da 16 a 18 squadre, mentre l'Iberdrola Challenge rimarrà con 36 squadre divise in due gruppi di 18.