Lazio Woman, le biancocelesti attendono novità: c'è la promozione in ballo

A Formello si attendono novità e sviluppi in vista di una possibile (e sempre più difficile) ripresa. In ballo, oltre alla prima squadra di Inzaghi, c'è anche la Lazio Woman, che subirà conseguenze inevitabili su ciò che accadrà in Serie A. Le ragazze di mister Seleman sono seconde in Serie B a 34 punti, -2 dal Napoli (36) e a +2 dalla San Marino Academy (32). Il salto di categoria lo fanno le prime due direttamente, senza playoff, ma nonostante adesso siano seconde le biancocelesti devono fare i conti con il tema rinvii: perché sia Napoli che la San Marino hanno una gara in meno, motivo che rende ancora più complicato prendere una decisione. Di ufficiale ancora non c'è nulla, è circolata l'ipotesi di riprendere a settembre con molti turni infrasettimanali per finire le 6 giornate (più i recuperi) per poi iniziare in seguito la nuova stagione. Ma sono solo idee, possibili soluzioni che ancora non hanno nulla di concreto: un qualcosa di definitivo si avrà quando si incastreranno tutte le tessere dell'intero puzzle del sistema calcio italiano. Nel frattempo le giocatrici della Lazio non si perdono d'animo e continuano ad allenarsi nelle rispettive abitazioni. Dalla preparazione estiva si sono poste l'obiettivo promozione e ora che è a portata di mano non si arrenderanno facilmente.