Le pagelle dell'Italia femminile - Bonansea superlativa. Gama croce e delizia

Giuliani 7: Una sola sbavatura nella sua partita. Para anche il calcio di rigore a Sam Kerr, ma non può nulla sul tap-in. Nel finale si fa sentire nelle uscite alte e mette ordine in area.

Bergamaschi 6: Parte come terzino destra e tiene piuttosto bene Foord che fa male solo nei primi minuti di gioco. Nella ripresa si sposta all'ala e prova a sfruttare la sua velocità anche in fase offensiva. Gara generosa, esce dopo aver dato tutto. Dal 77° Giacinti 6: Ha il grande merito di conquistare la punizione da cui nasce il 2-1.

Gama 6: Un'ingenuità, come la trattenuta su Kerr in occasione del rigore, mette in salita la gara. Ma poi da capitano spinge le sue alla riscossa e nella ripresa è praticamente impeccabile con un paio di salvataggi decisivi.

Linari 6,5: Gioca di fisico contro le australiane e dimostra attenzione e concentrazione. Brava a far partire l'azione da dietro, ma se c'è bisogno di spazzare non si fa pregare.

Guagni 6,5: Prima a sinistra e poi a destra. Nel primo tempo soffre un po' le avanzate sulla sua corsia, ma cresce alla distanza e nella ripresa ara la sua corsia di competenza come sa fare.

Cernoia 7: Di spada e di fioretto. Si fa sentire in interdizione nonostante il fisico minuto rispetto alle avversarie, ma è brava – come sempre – a impostare l'azione, lanciare le compagne e aprire il gioco. Suo il cross da cui nasce la rete della vittoria.

Giugliano 6,5: Moto perpetuo in mezzo al campo con visione di gioco eccellente. I suoi lanci sono cioccolatini per le compagne e solo un fuorigioco millimetrico gli toglie la gioia dell'assist.

Galli 5,5: Qualche buona apertura, ma soffre la maggiore fisicità delle avversarie faticando più delle colleghe di reparto a fare filtro e ripartire. Esce per esigenze tattiche. Dal 45° Bartoli 6,5: Con lei in campo la squadra è più quadrata ed esperta. Dal suo lato si passa con maggiore difficoltà.

Bonansea 8: Nel primo tempo si vede solo a tratti e deve ricacciare l'urlo in gol quando un fuorigioco millimetrico gli toglie la gioia del gol. Si rifà nella ripresa con una doppietta pesantissima, che vale tre punti: prima ruba palla, si accentra e in diagonale batte Williams; poi di testa in mischia regala a tutta l'Italia una gioia immensa.

Girelli 6: Si vede ad intermittenza e non è lucida come in altre occasioni. Ma è una delle anime della squadra e non molla un attimo fino all'ultimo secondo facendosi sentire anche in interdizione. Generosa oltre i limiti.

Mauro 5,5: Si batte con la fisicità contro le due centrali avversarie. Non è un compito facile, ma lo svolge al meglio delle possibilità sprecando però molte energie e non essendo sempre lucida negli ultimi 20 metri. Dal 58° Sabatino 6,5: Il suo peso offensivo si fa sentire, anche se dovrebbe stare più attenta a non cascare nel fuorigioco avversario. Dà una scossa alla squadra in un momento di grande bisogno.