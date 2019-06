Lega Pro, Ghirelli: "Possiamo essere noi a formare le nuove calciatrici"

Nel forum all’ANSA “Il calcio siamo noi/Sessanta anni di serie C e d’Italia” il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato anche della crescita del calcio femminile spiegando che la sua Lega è pronta a svolgere un ruolo di formazione delle nuove leve, così come già fa a livello maschile: “Noi potremo essere un modello per il calcio femminile. Sto cercando di convincere i miei presidenti a fare la Lega al femminile. Siamo andati al Mondiale, ci sono 100mila tesserate, è difficile con questi numeri, abbiamo avuto l'esplosione di 4-5 grandi squadre, ma mancano le calciatrici e noi possiamo essere la formazione del calcio femminile. - continua Ghirelli - Il 50% degli sponsor nel mondo attendono il femminile: ci sono tutte le condizioni per andare in questa direzione. Non è calcio? Svegliatevi! Andate a vedere i numeri: i biglietti non si trovano più in Francia. I livelli televisivi sono enormi. A volte penso che i maschietti hanno paura delle donne".