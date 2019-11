© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’emendamento alla legge di Stabilità presentato da Susy Matrisciano del Movimento 5 Stelle e Tommaso Nannicini del PD apre le porte al professionismo femminile nel calcio e in altri tre sport (pallavolo, rugby e basket) e potrebbe così rivoluzionare il mondo sportivo italiano pur non andando a intaccare la legge 91 sul professionismo. L’emendamento prevede un versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali entro il Limite massimo di 8mila euro su base annua (ovvero per un ingaggio lordo di 30mila euro). Un investimento statale che si aggira sui 20 milioni di euro l’anno per il prossimo triennio (4 milioni di euro per il 2020, 8 l’anno per i due successivi) per dare una spinta alle varie federazioni per superare le discriminazioni di genere.

“Non è possibile – ha spiegato in un videomessaggio il capitano azzurro Sara Gama - che al Mondiale di Francia, fra le prime otto squadre, eravamo le uniche non professioniste”.