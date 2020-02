vedi letture

Linari: "Juve un passo avanti. Vedremo se in futuro ci sarà più competizione per il titolo"

Intervista da Sky Sport il difensore dell’Atletico Madrid Elena Linari ha parlato della Serie A femminile e della lotta ai primi posti: “A inizio stagione avevo dato la mia opinione dicendo che Fiorentina, Milan, Roma e anche la stessa Inter potevano essere rivali della Juventus. Sono squadre che hanno rinnovato molto e quindi hanno bisogno di un po' di tempo rispetto alle bianconere che hanno una base solida e stanno dimostrando di essere un passo avanti. Vedo comunque un miglioramento e una crescita del calcio italiano, ho visto alcune partite del campionato e ho notato trame interessanti, vedremo se l’anno prossimo ci sarà più competizione per la lotta al titolo. Adesso c’è lotta per il secondo posto fra Fiorentina e Milan e mi auguro che domenica possa uscire una bellissima sfida. - continua Linari come riporta Tuttocalciofemminile - Nazionale? L’Algarve Cup è un torneo che ci piace molto perché è un’occasione di confrontarci con realtà superiori. Non so cosa riusciremo a fare, ma sicuramente ci farà crescere. Poi ci attendono due mesi importanti con a giugno la sfida contro la rivale più forte”.