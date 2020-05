Linari: "Rimanere da sola a Madrid non è stato facile. Vogliamo vivere il sogno Europeo"

Elena Linari, difensore dell'Atletico Madrid femminile e della Nazionale italiana donne, ha concesso un'intervista a La Domenica Sportiva su Rai 2: "Sarei rientrata volentieri e spero davvero presto di poterlo fare. Anche noi dovremo riprendere, perché siamo professioniste e la squadra ci paga, seppur con cassa integrazione. Rimanere qua da soli (ha fatto l'isolamento a Madrid, ndr) non è facile: sei sempre con te stessa, non hai tante altre soluzioni. Per fortuna la mia famiglia, la mia ragazza mi sono sempre stati accanto. E poi ci sono i vicini, che mi hanno adottata, mi cucinano il pranzo praticamente tutti i giorni".

La crisi fermerà i progressi del movimento?

"Noi ragazze siamo partite da zero, e sappiamo quanto abbiamo dovuto sacrificarci per arrivare dove siamo. Poniamo che siamo arrivate a cinque, non vogliamo tornare a uno... Vogliamo vivere comunque questo grande sogno chiamato Europeo".