Lione femminile, ovvero la squadra più forte del Mondo

“Esistono solo due certezze nella vita: una è la morte, l'altra sono le tasse”. Se Benjamin Franklin fosse ancora vivo probabilmente ne aggiungerebbe un'altra: il dominio europeo del Lione femminile.

Ieri sera, sul terreno dell'Anoeta di San Sebastian, la squadra di Aulas ha infatti alzato al cielo la sua quinta Champions League consecutiva, la settima della sua storia scavando un solco sempre più profondo con la sua più immediata inseguitrice – il Francoforte fermo a quattro – e scrivendo un nuovo capitolo nella storia dell'ultimo decennio di calcio femminile in Europa e nel Mondo. Le francesi infatti dal 2009-10 hanno mancato una sola finale (nel 2013-14 quando fu il Wolfsburg a imporsi sulle svedesi del Tyerso), vinto in sette occasioni e per due volte – contro le tedesche Francoforte e Wolfsburg – accontentandosi del secondo posto. Un dominio indiscutibile, se si pensa che con stasera salgono a cinque i Triplete conquistati dalle lionesi (che in Francia dominano il campionato dal 2006/07), e che non pare destinato a esaurirsi visto che le avversarie sono distanti anni luce da una squadra che riesce a vincere anche senza l'ex Pallone d'Oro Ada Hegerberg e che può permettersi di tenere fuiri calciatrici come Shanice Van de Sanden, Amadine Henry, Ellie Carpenter, Alex Greenwood, Griedge Mbock Bathy o Nikita Parris - gente che sarebbe titolare quasi ovunque – perché tale è la forza di un organico rodato a cui ogni anno vengono aggiunti pochi tasselli, ma di enorme qualità.

Cinque Champions League di fila, un'impresa mai riuscita a nessun'altra squadra femminile e riuscita a solo un'altra squadra nella storia della massima competizione europea per club: il Real Madrid di Gento, Di Stefano, Kopa e poi Puskas agli albori della Coppa dei Campioni. Facile capire quindi come si sia di fronte alla più forte squadra femminile al mondo, probabilmente la più forte nella storia del calcio femminile, ed è un peccato che manchi una competizione che possa mettere questo Lione di fronte ai club asiatici, oceanici e sopratutto statunitensi per decretare sul campo chi sia la migliore sul nostro pianeta. Nonostante questa mancanza è difficile infatti – anche guardando al massimo campionato USA (il più competitivo al Mondo) – trovare una squadra che possa vantare la qualità e l'ampiezza della rosa delle francesi.