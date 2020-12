Lione femminile, Renard: “Juve organizzata. Calcio italiano ha avuto grande progressione”

vedi letture

Wendie Renard, capitano del Lione femminile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di UEFA Women’s Champions League contro la Juventus Women all’Allianz Stadium: “La Juve ha un gioco organizzato. Come tutte le squadre italiane è tattica a lavora d’insieme. Non dobbiamo perdere domani, dobbiamo giocare ad alto livello. Dobbiamo alzare l'asticella ed essere aggressive. Più concentrate di prima, per ricercare il titolo di campioni come fatto in passato".

Su giocare in Italia: “Il calcio italiano ha avuto una buonissima progressione in Italia e si vede anche nella nazionale. Nel futuro non si sa mai ma ora sto bene qui”.

Sul continuo miglioramento: “MI spinge a farlo questa voglia di vincere insieme. Ci sono squadre che lavorano per se stesse, non amo la sconfitta ma tutti i giorni dobbiamo fare del nostro meglio".