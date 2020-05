Lione femminile, Silva: "Bonansea fortissima. Che emozione aver conosciuto CR7"

L’attaccante del Lione femminile Jessica Silva ha parlato ai taccuini di Tuttosport del calcio femminile italiano: “Come non parlare della Bonansea? Lei è fortissima, gioca nella Juve ed ama Cristiano Ronaldo come me. Ronaldo? Ho sempre desiderato e sognato il giorno in cui avrei conosciuto Ronaldo, ma sono arrivata lì grazie al mio lavoro, perché Ronaldo stesso mi ha scelto per lanciare insieme a lui la sua nuova linea di scarpe del suo sponsor. Ha scelto altri quattro giocatori oltre a me: Mbappé e Haland, Bonansea e Samantha Kerr che gioca nel Chelsea. Un vero onore essere annoverata tra loro”.