Lione femminile, Vasseur: "Juve squadra temibile. Non dobbiamo sottovalutare nulla"

L’allenatore del Lione femminile Jean-Luc Vasseur ha commentato in conferenza stampa la vittoria sulla Juventus Women: "Abbiamo giocato con una squadra di grande qualità. All'inizio ci siamo fatti prendere alla sprovvista dalla velocità e dall'atletismo delle attaccanti. La prima parte si è giocata in quel modo e abbiamo dovuto recuperare. Sapevamo che difendevano bene, dovevamo essere più precisi e sfruttare le occasioni che abbiamo avuto sin da subito. Difficoltà fisica o mentale? Ogni volta che facciamo un errore paghiamo subito le conseguenze. Abbiamo giocato tante partite e abbiamo qualche momento di calo. Ovviamente la stanchezza si fa sentire ma abbiamo la capacità di ribaltare le partite a posto favore".

Sulla qualificazione: "È ancora tutto aperto, c'è il ritorno. Abbiamo vinto e preso un vantaggio ma ci aspettavamo una squadra molto combattiva. Non dovevamo lasciare spazi, hanno combattuto su ogni pallone. Il fatto di andare in svantaggio e riprendere il vantaggio è stata una dimostrazione importante. Dobbiamo gestire meglio, non dobbiamo sottovalutare nulla".

Sull'ingresso di Malard: "Ci ha dato profondità e verticalizzazione, ha giocato bene le sue palle dando freschezza e dinamicità. Però si gioca in undici e ci sono anche le altre. Voglio avere un Lione ben concentrato per vincere, la Juve è un avversario temibile e non dobbiamo perdere lucidità e concentrazione".