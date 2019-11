© foto di Marco Spadavecchia

Il Lione fa sul serio ed è pronto a sbarcare con la propria squadra femminile nel massimo campionato statunitense e diventare ancora di più la squadra più forte al Mondo dopo aver imposto il proprio sigillo su Francia ed Europa. Attraverso una nota ufficiale il club di Jean-Michel Aulas ha infatti annunciato di aver avviato una trattativa per l’acquisto dei Seattle Reign Football Club, club che milita in National Women’s Soccer League e che fra le sue fila annovera una certa Megan Rapinoe, stella della nazionale USA, migliore calciatrice dell’ultimo Mondiale e per la FIFA nonché ex proprio del Lione. La trattativa per l’acquisto del club nordamericano (che vanta due vittorie in regular season, quattro partecipazioni ai play off e due finali) dovrebbe essere finalizzata entro il 31 gennaio del 2020 in modo che la nuova squadra a marchio OL possa prendere parte alla stagione che inizierà il 9 marzo prossimo. Aulas diventerebbe così socio maggioritario del Reign FC con gli attuali proprietari – Teresa e Bill Predmore – che continueranno a far parte del club come soci di minoranza e braccio operativo del francese negli USA.

“La nostra ambizione è sempre stata quella di gestire la migliore squadra di calcio femminile al mondo. - ha spiegato Bil Predmore (futuro CEO del club) ai media statunitensi - Attualmente questa peculiarità appartiene all’OL e questo la rende la società perfetta per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine per il club”.

Reign FC has entered into exclusive negotiations to sell the club to OL Groupe, the parent company of @OLfeminin. Details here: https://t.co/440zjLu5bn pic.twitter.com/RgUmXDofhm — Reign FC (@ReignFC) 25 novembre 2019