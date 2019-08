LIVE TMW - Serie A femminile, le news di mercato: 5 acquisti per Inter ed Empoli

18:37 - Ravenna, presa Picchi dalla Lazio - Il Ravenna Women FC comunica di aver raggiunto l’accordo con Miriam Picchi per il suo passaggio in giallorosso.

La centrocampista classe 1997 con caratteristiche offensive proviene da un’ottima stagione con la maglia biancoceleste della S.S. Lazio collezionando 22 presenze coronate da 1 gol.

17:08 - Niente Liverpool per Thalmann. Giocherà nel Servette - Gaelle Thalmann è una nuova calciatrice del Servette. Il portiere classe '86 lascia il Sassuolo dove sarà sostituita dalla belga Diede Lemey.

16:10 - Empoli, pokerissimo d'arrivi - L'Empoli Ladies comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Federica Anghilieri (attaccante, classe 2002, ex Mozzanica), Norma Cinotti (centrocampista classe 1996, ex Anderlecht), Francesca Fabiano (portiere classe 2003, ex Sampdoria), Simona Petkova (centrocampista classe 1993, ex Pink Bari) e Flaminia Simonetti (centrocampista classe 1997 ex Roma) in prestito.

14:57 - Jakobsson-Tacon ora è ufficiale. Sfuma la Juventus - Nei giorni scorsi si era parlato di un probabile arrivo di Sofia Jakobsson al Tacon/Real Madrid. Ora l'attaccante classe '90 del Montpellier è ufficialmente un calciatore del club spagnolo che piazza così il quarto acquisto ufficiale dopo quelli già annunciati di Kosovare Asllani, Thaisa Moreno e Aurelie Kaci. Sfuma così definitivamente l'ipotesi Juventus per la forte svedese.

13.13 - Florentia San Gimignano, rinnova Roche - Rinnovo in casa Florentia San Gimignano. Il club toscano ha ufficializzato la conferma di Stephanie Roche anche per la prossima stagione.

12.48 - Inter, cinque acquisti - Poker di ufficialità per l'Inter Femminile. Attraverso un comunicato del club nerazzurro è stata data notizia del tesseramento di Julie Martine Debever (da Guingamp), Anna Emilia Auvinen (da HJK), Eva Bartoňová (da Slavia Praga), Andreia Alexandra Norton (da SC Sand) e Ella Van Kerkhoven (da Anderlecht)

10.05 - Sassuolo, rinnovato il prestito di Lenzini dalla Juve - Il Sassuolo Calcio ha rinnovato, per il difensore classe ’98 Martina Lenzini, il contratto di prestito dalla Juventus per un’altra stagione sportiva. Martina che nella passata stagione è stata protagonista dell’ottimo campionato neroverde ha anche indossato le maglie della Nazionale Under 23, con cui ha disputato recentemente le Universiadi di Napoli, e anche quella della Nazionale Maggiore.

10:00 - La tabella con tutte le ufficialità della Serie A femminile

GIOVEDÌ 31 LUGLIO

18.41 - Florentia San Gimignano, confermata la Leoni. Sarà anche allenatrice dell'Under15 - Doppia ufficialità per una singola giocatrice della Florentia San Gimignano. Il club toscano ha ufficializzato la conferma di Ilaria Leoni che contestualmente prenderà anche il ruolo di allenatrice della formazione Under15 della società neroverde.

13:19 - Sassuolo, arrivano Zazzera e Santoro – Il Sassuolo ha ufficializzato sul proprio sito gli arrivi di Erika Santoro, difensore classe ‘99, dalla Pink Bari e Danila Zazzera, attaccante classe ‘98, dalla Fiorentina.

12:01 - Fiorentina, arriva l'attaccante Lazaro - La Fiorentina ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo dell'attaccante Paloma Lazaro che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha vestito la maglia della Pink Bari.

10:39 - Sassuolo, Thalmann vola al Liverpool? - Il portiere classe '86 Gaelle Thalmann si appresta a lasciare il Sassuolo e l'Italia (dove ha militato negli ultimi quattro anni) per vestire la maglia del Liverpool. Lo testimonierebbe una foto della svizzera su Instagram in cui si è fatta ritrarre al fianco della Champions League appena vinta dagli inglesi commentando "you'll never walk alone".

10:21 - Tavagnacco, in arrivo Cappelletti - Secondo quanto riferito dal Messaggero Veneto il Tavagnacco sarebbe vicino a chiudere con il portiere Alessia Cappelletti svincolata dall'Inter e nell'ultima stagione in forza al Mozzanica.

10:00 - La tabella con tutte le ufficialità della Serie A femminile

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

21:51 - Empoli, preso il difensore Giatras - Zoi Giatras, difensore classe '91, è una nuova calciatrice dell'Empoli. Arriva dal Sassuolo a titolo definitivo.

21:11 - Pink Bari, il nuovo tecnico è Caricola - In casa pugliese nelle scorse settimane c'è stato il cambio di guida tecnica. A Roberto D'Ermilio è infatti subentrato Mimmo Caricola. Sarà quest'ultimo quindi a guidare il club in Serie A.

20:53 – L’Orobica punta sui rinnovi - Tanti rinnovi nei giorni scorsi in casa Orobica, uno dei club ripescati quest’oggi in Serie A, che ora dovrà iniziare la campagna di rafforzamento per evitare di ripetere lo scorso campionato. Per ora infatti il club bergamasco ha puntato sul mantenere l’ossatura con Giorgia Milesi, Guya Vavasori, Federica Parsani, Lia Lonni e Karin Czeczka che continueranno ancora agli ordini della confermata Marianna Marini.

20:12 - Florentina, quattro giovani aggregate alla prima squadra - La Florentia San Gimignano ha annunciato che nella prossima stagione saranno quattro le calciatrici della Primavera a essere aggregate in prima squadra. Si tratta dei difensori classe 2000 Ginevra Costanzo e Alma Hilaj, del terzino classe 2000 Melissa Toomey e di Isabel Pirriatore, classe 2003.

17:54 - L'Orobica annuncia il ripescaggio in Serie A -Il consiglio federale della FIGC riunitosi oggi ha ufficializzato il ripescaggio dell’Orobica Bergamo e della Pink Bari nel massimo campionato di serie A. Soddisfazione per l’entourage bergamasco che avrà una nuova possibilità di cimentarsi contro le più forti squadre italiane. Adesso quindi si può finalmente partire con la stagione 2019/2020, preparazione che inizierà il 2 agosto, in attesa della compilazione dei calendari di serie A e B che inizieranno rispettivamente il 14 e 15 settembre.

17:04 - Fiorentina, la giovane Severini va alla Roma - La Fiorentina saluta la giovane centrocampista Emma Severini. La classe 2003 infatti questa mattina ha sostenuto a Roma le visite con il club giallorosso e andrà così a rinforzare la rosa di Betty Bavagnoli.

16:03 - Juventus, si allontana Jakobsson - La Juventus vede allontanarsi l’attaccante esterno Sofia Jakobsson, classe ‘90, del Montpellier. Sulla giocatrice svedese infatti è piombato il Tacon/Real Madrid pronto a piazzare il quarto colpo di mercato dopo Kosovare Asllani, Thaisa Moreno e Aurele Kaci. Lo riferisce As.com.

15:38 - Pink Bari e Orobica tornano in A - Nella giornata di oggi il Consiglio Federale della FIGC ha deciso i nomi delle due ripescate in Serie A. Si tratta di Pink Bari e Orobica. Il roster al via sarà quindi il medesimo della passata stagione.

14:45 - Tavagnacco, arriva Brignoli dal Sassuolo - Benedetta Brignoli è una calciatrice del Tavagnacco. La centrocampista classe 1999 arriva in Friuli dal Sassuolo, rinforzando la squadra allenata da Luca Lugnan. Ha vestito anche le maglia della Reggiana e della Nazionale Under 17. Brignoli si aggregherà al gruppo in vista della ripresa degli allenamenti in programma giovedì primo agosto. Un ulteriore tassello del nuovo Tavagnacco, che mister Lugnan dovrà plasmare in vista della nuova stagione.

14.15 - Florentia San Gimignano, arriva Giulia Bursi - Giulia Bursi, classe ‘96, difensore, arriva al Florentia San Gimignano dopo aver sempre giocato in Emilia con le maglie della Reggiana e del Sassuolo.

12.08 - Sassuolo, rinnovo per Benedetta Orsi - Anche la giovane attaccante Benedetta Orsi rinnova con il Sassuolo e sarà a disposizione di mister Piovani per la prossima Stagione! Benedetta oltre alla maglia neroverde attualmente veste anche quella della Nazionale Under 19 con cui ha partecipato al torneo di La Manga e alla Fase Elite degli Europei.

10:00 - La tabella con tutte le ufficialità della Serie A femminile

MARTEDÌ 30 LUGLIO

18:31 - Inter, sei acquisti per la Serie A - L'Inter ha comunicato sul proprio sito la rosa della prossima stagione. Sono ben sei, oltre a Quazzico e Aprile, i volti nuovi in casa nerazzurra: il portiere Chiara Marchitelli dalla Florentia, il difensore Caterina Fracaros dal Tavagnacco, le centrocampiste Lisa Alborghetti dal Milan e Sofia Colombo dal Mozzanica, le attaccanti Eleonora Goldini da Lady Bucaneers e Stefania Tarenzi dal ChievoVerona Valpo.

15:09 - Florentia, arriva Natali dalla Roma - La Florentina San Gimignano ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo della centrocampista Claudia Natali, classe 2000, dalla Primavera della Roma.

14:16 - Hellas, Giubilato vola negli USA - La giovane attaccante Margherita Giubilato, classe 2000, nella prossima stagione giocherà negli Stati Uniti. La notizia arriva direttamente da oltreoceano dove la Kansas University ha annunciato che la giovane fantasista disputerà il torneo NCAA con le Kansas Jayhawks.

11:48 - Sassuolo, rinnova Pondini - Nella giornata di ieri il Sassuolo ha annunciato il rinnovo di contratto di Giada Pondini, centrocampista classe '97 da due anni in neroverde.

11:18 - Inter, arrivano Aprile e Quazzico dalla Pink Bari - Con un post sul proprio profilo Instagram la Pink Bari ha annunciato la cessione di due calciatrici all’Inter Women, club neopromosso in Serie A. Si tratta del portiere Roberta Aprile, classe 2000, e del difensore Francesca Quazzico, classe 2001.

11:05 - Inter, c’è anche Tarenzi nel mirino - Non solo Eleonora Goldoni, per la quale manca solo l’annuncio, e Daniela Sabatino nel mirino dell’Inter Women per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Donnenelpallone.com il club nerazurro starebbe trattando con Stefania Tarenzi, ex ChievoVerona Valpo, attaccante nel giro della nazionale azzurra con cui ha partecipato all’ultimo Mondiale.

10:29 - Sassuolo, arriva il portiere Lemey - Nuova avventura in Italia per Diede Lemey, portiere classe '96, dopo quelle con Verona e Atalanta Mozzanica. La belga ha infatti firmato con il Sassuolo e andrà a rinforzare la squadra di Piovani.

10:13 - Tavagnacco, nel mirino Oliva - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Tavagnacco ha messo nel mirino la centrocampista Eleonora Oliva, classe ‘98, in uscita dal Genoa Women che ha deciso di non iscriversi al campionato dopo la retrocessione dell’ultima stagione. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti fra gli agenti della calciatrice e il club friulano che milita in Serie A.

10:10 - Picchi verso il Ravenna - Dopo una stagione da protagonista con la maglia della Lazio Women in Serie B la centrocampista classe ‘97 Miriam Picchi si appresta a cambiare maglia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la giocatrice avrebbe trovato un accordo con il Ravenna femminile, che potrebbe essere ripescato in Serie A (la decisione il 30 luglio) e firmerà un contratto annuale.

10:00 - La tabella con tutte le ufficialità della Serie A femminile

LUNEDÌ 29 LUGLIO

Qui tutte le trattative e le ufficialità della scorsa settimana