live Serie A femminile, le news di mercato: Fiorentina, presa anche Forcinella

17:53 - Fiorentina, terzo colpo di giornata: Forcinella - ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere della Nazionale Italiana U19 Camilla Forcinella. Classe 2001, nata a Trento, Camilla in carriera ha vestito la maglia dell’Hellas Verona Women (già AGSM Verona) dal 2016 al 2020. È Azzurra dal 2016 quando ha giocato in Nazionale U17 e successivamente in U19. Per le prossime due stagioni Camilla indosserà i colori Viola di Firenze.

15.49 - Fiorentina, accordo fino al 2022 per la Schroffenegger - ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere della Nazionale Italiana Katja Schroffenegger fino al 2022. Classe 1991, originaria di Bolzano, Katja arriva dal Florentia San Gimignano dove ha difeso i pali nella stagione appena conclusa. La sua carriera inizia nel Brixen, per poi proseguire con le maglie di Sudtirol, Jena, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Unterland e Inter. In Nazionale Italiana dal 2007, ha vinto un Oro Europeo U19 a Francia 2008.

14.46 - Fiorentina, arriva l'irlandese Louise Quinn - ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale Irlandese Louise Quinn. Difensore, nata a Blessington, Louise arriva dall’Arsenal dove ha giocato le ultime tre stagioni. In precedenza ha indossato le maglie di Peamount United, Eskilstuna United e Notts County e vanta nel suo palmares un Campionato Inglese, un Campionato Irlandese, una Coppa d’Irlanda, una Women’s National League Cup e un Campionato Svedese di seconda divisione.

12:05 - Napoli, Sarah Huchet è una nuova calciatrice azzurra - Attraverso una nota ufficiale, il Napoli Femminile comunica che Sarah Huchet, francese classe 1994, è una nuova calciatrice azzurra. La bretone sarà da oggi a disposizione di mister Marino per gli allenamenti.

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO

18:21 - Florentia San Gimignano, tra i pali arriva la giovane Lia Lonn - La Florentia San Gimignano comunica l'arrivo, per la porta, di Lia Lonni. Classe 2000, la calciatrice arriva da Bergamo: con la maglia dell’Orobica ha disputato da titolare a soli 18 anni la stagione della promozione e due campionati di Serie A

17:38 - Sassuolo, la difesa parla belga. Ecco Davina Philtjens - Attraverso una nota ufficiale, il Sassuolo Femminile comunica l'arrivo in neroverde della difensore belga Davina Philtjens.

14:04 - Sassuolo, ecco il talento maltese Bugeja - La Federazione calciastica di Malta ha annunciato il trasferimento in Italia di Haley Bugeja, attaccante classe 2004 del Mġarr United, al Sassuolo.

13:01 - Empoli, Morucci saluta il club - La centrocampista Giada Morucci, classe '98, attraverso un post su instagram ha detto addio all'Empoli club con cui due stagioni fa ha conquistato la promozione in Serie A realizzando un sogno. Il suo futuro sarà al Ravenna in Serie B.

12:18 - Tavagnacco, arriva Liuzzi e rinnova Ferin - In vista della ripresa degli allenamenti (le ragazze gialloblu torneranno sul campo a partire dal 4 agosto), la società annuncia sue nuovi colpi. Nel caso di Aurora Liuzzi si tratta di un nuovo arrivo, nel caso di Caterina Ferin di un rinnovo. Liuzzi, classe 1998, è una trequartista ex Riozzese, per anni nel Fiammamonza e nelle giovanili dell’Inter. L’ultimo tassello che mancava al nuovo centrocampo gialloblu. Aurora è stata spesso utilizzata dietro le punte, dove riesce a distribuire palloni con fantasia ed efficacia. Ferin è un’attaccante friulano classe 2000, al Tavagnacco dal 2018. In questi due anni ha avuto modo di mostrare in più occasioni il suo valore e insieme alle altre punte gialloblu saprà certamente fare la differenza durante la prossima stagione.

11:21 - Torres, presa l'ex Tavagnacco Gardel - La Torres ha ufficializzato l'arrivo del difensore Valeria Gardel, classe '98, la passata stagione in forza al Tavagnacco in Serie A.

10:43 - L'ex Tavagnacco Babnik riparte dall'Austria - La centrocampista offensiva Nika Babnik dopo aver salutato il Tavagnacco ha trovato una nuova squadra in Austria. Si tratta del Wacker Innsbruck.

MARTEDÌ 28 LUGLIO

17:38 - Napoli, si stringe per la francese Huchet - Secondo quanto riferito da Donnenelpallone.com il Napoli sarebbe pronto a rinforzare la propria rosa con un'altra calciatrice francese dopo il portiere Mainguy. Si tratta dell'attaccante classe '94 Sarah Huchet che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Marsiglia.

17:21 - Caccamo torna in Italia. Giocherà in Serie C - Dopo la parentesi in Spagna con la maglia del Collerense, l'attaccante classe '84 Patrizia Caccamo ha deciso di tornare in Italia e sposare il progetto Filecchio, squadra toscana neopromossa in Serie C. Lo rivela la app Tuttocalciofemminile

14:12 - Cesena, arriva l'ex Napoli Georgiu - Il Cesena ha messo sotto contratto la centrocampista Tatiana Georgiu, classe '96, lo scorso anno in forza al Napoli con cui ha conquistato la promozione in massima serie.

13:03 - Florentina San Gimignano, in arrivo Bardin - La Florentina San Gimignano ha chiuso per l'arrivo della giovane centrocampista Bianca Giulia Bardin, classe 2000, lo scorso anno in forza all'Hellas Verona. All'operazione mancherebbe solo l'ufficialità da parte del club toscano.

11:55 - Milan, in arrivo la tedesca Simic - Il Milan sarebbe vicino a mettere a segno un altro colpo dall'estero. Si tratta del difensore Julia Simic, classe '89, nelle ultime due stagioni in forza al West Ham. Secondo Cartellino Rosa la tedesca avrebbe già firmato e sarebbe attesa nei prossimi giorni a Milano.

LUNEDÌ 27 LUGLIO

