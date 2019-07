LIVE TMW - Serie A femminile, le news di mercato: Florentia, ecco Natali

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

15:09 - Florentia, arriva Natali dalla Roma - La Florentina San Gimignano ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo della centrocampista Claudia Natali, classe 2000, dalla Primavera della Roma.

14:16 - Hellas, Giubilato vola negli USA - La giovane attaccante Margherita Giubilato, classe 2000, nella prossima stagione giocherà negli Stati Uniti. La notizia arriva direttamente da oltreoceano dove la Kansas University ha annunciato che la giovane fantasista disputerà il torneo NCAA con le Kansas Jayhawks.

11:48 - Sassuolo, rinnova Pondini - Nella giornata di ieri il Sassuolo ha annunciato il rinnovo di contratto di Giada Pondini, centrocampista classe '97 da due anni in neroverde.

11:18 - Inter, arrivano Aprile e Quazzico dalla Pink Bari - Con un post sul proprio profilo Instagram la Pink Bari ha annunciato la cessione di due calciatrici all’Inter Women, club neopromosso in Serie A. Si tratta del portiere Roberta Aprile, classe 2000, e del difensore Francesca Quazzico, classe 2001.

11:05 - Inter, c’è anche Tarenzi nel mirino - Non solo Eleonora Goldoni, per la quale manca solo l’annuncio, e Daniela Sabatino nel mirino dell’Inter Women per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Donnenelpallone.com il club nerazurro starebbe trattando con Stefania Tarenzi, ex ChievoVerona Valpo, attaccante nel giro della nazionale azzurra con cui ha partecipato all’ultimo Mondiale.

10:29 - Sassuolo, arriva il portiere Lemey - Nuova avventura in Italia per Diede Lemey, portiere classe '96, dopo quelle con Verona e Atalanta Mozzanica. La belga ha infatti firmato con il Sassuolo e andrà a rinforzare la squadra di Piovani.

10:13 - Tavagnacco, nel mirino Oliva - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Tavagnacco ha messo nel mirino la centrocampista Eleonora Oliva, classe ‘98, in uscita dal Genoa Women che ha deciso di non iscriversi al campionato dopo la retrocessione dell’ultima stagione. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti fra gli agenti della calciatrice e il club friulano che milita in Serie A.

10:10 - Picchi verso il Ravenna - Dopo una stagione da protagonista con la maglia della Lazio Women in Serie B la centrocampista classe ‘97 Miriam Picchi si appresta a cambiare maglia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la giocatrice avrebbe trovato un accordo con il Ravenna femminile, che potrebbe essere ripescato in Serie A (la decisione il 30 luglio) e firmerà un contratto annuale.

LUNEDÌ 29 LUGLIO

