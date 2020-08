live Serie A femminile, le news di mercato: Florentia SG, Natali alla Roma CF

vedi letture

20:58 - Orobica, fra i pali arriva Nardi - Continua il cambiamento in casa Orobica e dopo l’approdo in rossoblù di Alice Lugli ecco Carlotta Nardi, che con lei, da quest’anno e per 3 anni difenderà i pali della porta bergamasca. La classe 1999 provenie dal San Miniato in Serie C.

18:59 - Florentia San Gimignano, Natali in prestito - Claudia Natali e Melissa Toomey ufficialmente in prestito per la stagione 20/21. Claudia giocherà la prossima stagione nella sua città, alla Roma Calcio Femminile, mentre Melissa vestirà la prestigiosa maglia del UPC Tavagnacco calcio femminile.

18:14 - Roma, rinnovo per Giugliano - La Roma ha ufficializzato il rinnovo della centrocampista Manuela Giugliano fino al 2023.

17:19 - Sassuolo, l'attaccante Zanni va al Ravenna - La giovane attaccante Silvia Zanni, classe 2001, ha lasciato il Sassuolo per unirsi al Ravenna, club che milita in Serie B. Lo ha annunciato la stessa calciatrice sui social.

16:41 - San Marino Academy, ecco Chandarana -La San Marino Academy comunica di essersi assicurata le prestazioni di Millie Chandarana: la centrocampista classe '97, originaria di Manchester, arriva dal Tavagnacco

LUNEDÌ 10 AGOSTO

Qui tutte le trattative chiuse finora

QUI tutte le ufficialità e i rumors della scorsa settimana