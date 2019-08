LIVE TMW - Serie A femminile, le news di mercato: Juve-Alves, ci siamo

15:26 - Maria Alves saluta il Santos. Ora c'è la Juventus? - Secondo quanto riportano i media brasiliani Maria Alves non è più una calciatrice del Santos. L’esterno d’attacco classe ‘93 avrebbe infatti salutato il club, le compagne e lo staff tecnico e starebbe aspettando adesso il visto per raggiungere la sua nuova destinazione. Probabile che questa sia la Juventus.

14:43 - Cincotta rinnova per due anni con la Fiorentina - Antonio Cincotta prosegue nel percorso intrapreso con la Società la scorsa stagione che lo ha portato, insieme alla squadra, alla vittoria della SuperCoppa. Un rapporto consolidato che lo vedrà alla guida di Fiorentina Women's per le prossime due stagioni sportive.

14:30 - La tabella delle ufficialità

GIOVEDÌ 19 AGOSTO

12:03 – Palermo, a metà settembre la fusione con la Ludos - Dopo aver fatto rinascere il Palermo maschile la nuova proprietà rosanero – targata Mirri e Di Piazza – ha intenzione di entrare anche nel mondo femminile sposando il progetto trentennale della Ludos. A svelaro è stata la presidentessa del club Cinzia Valenti che ha spiegato come entro metà settembre vi sarà la fusione delle due realtà con tutte le calciatrici attualmente in forza alla Ludos che diventeranno del Palermo. La stessa numero uno rosanero ha annunciato che da metà ottobre la squadra potrebbe giocare al Velodoromo una volta completati i lavori di ammodernamento.

11:15 - La tabella delle ufficialità

MARTEDÌ 19 AGOSTO

18:21 – Milan, ufficiale l’arrivo di Lady Andrade La tanto attesa ufficialità è alla fine arrivata. Lady Andrade, fantasista classe ‘92, è una nuova calciatrice del Milan. Lo annuncia l’agenzia di procuratori che cura gli interessi della colombiana.

15:41 – Milan, in arrivo anche Jane - Passi avanti per il Milan nella trattativa per la centrocampista Refiloe Jane, classe ‘92, del Canberra United e della nazionale Sudafricana. La calciatrice, come riporta Radiorossonera è stata vista al centro d’allenamento Vismara anche se al momento non si può parlare di affare fatto. I prossimi giorni saranno decisivi.

15:00 - La tabella delle ufficialità

LUNEDÌ 19 AGOSTO

Tutte le ufficialità e le voci di mercato della scorsa settimana