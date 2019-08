LIVE TMW - Serie A femminile, le news di mercato: Juve, rinnova Salvai

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

18:37 - Juventus, rinnovo per Salvai - La Juventus ha annunciato sul proprio sito ufficiale il rinnovo fino al 2021 per il difensore Cecilia Salvai, classe '93.

15:21 - Pink Bari, O’Neill è dello ZNK Split - Sonia O'Neill, centrocampista classe '94, ha lasciato la Pink Bari e si è trasferita allo ZNK Split, con cui ha già esordito in Champions League.

14:27 - Florentia, Domenichetti lascia il calcio giocato - La Florentia attraverso i propri profili ufficiali ha annunciato l'addio al calcio di Giulia Domenichetti, centrocampista classe '84. "Giulia Domenichetti saluta il calcio giocato, - si legge nel comunicato - e noi non possiamo che ringraziarla per averci regalato il suo ritorno in Serie A e il suo ultimo anno di carriera".

13:19 - Fiorentina, rinnovo per Greta Adami - La Fiorentina ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2021 per la centrocampista Greta Adami, classe '92.

12:02 - Juventus, ingaggiata la giovane Sciberras - La Juventus ingaggia per la prima volta nella sua storia un giocatore di Malta, si tratta della giocatrice Nicole Sciberras, 18 anni che ha siglato il contratto con la Juventus Women Primavera. Ha giocato in Serie C con il Grifone Gialloverde, formazione che è stata vicina alla promozione in Serie B.

10:59 - Quattro volti nuovi e due rinnovi in casa Orobica - Triplo acquisto di prospettiva per l'Orobica che ha annunciato gli arrivi di Giulia Mandelli (centrocampista classe 99), Alessia Salvi (centrocampista classe 01) e Martina Zanoli (difensore classe 02), tutte ex Mozzanica. Acquisto più di spessore invece quello di Romina Pinna, attaccante classe '93, con una lunghissima esperienza in Serie A (Torres e Pink Bari) e anche un'avventura oltre manica con la maglia del West Ham (8 presenze e 3 reti). Rinnovo di contratto invece per Elisa Gaspari, attaccante classe '88, e Alice Foti, attaccante classe '97.

10:22 - Pink Bari, Luijks sarà ancora biancorossa - Corina Luijks ha deciso di restare alla Pink Bari anche in questa stagione. Nei giorni scorsi la calciatrice olandese ha annunciato la propria decisione sui canali ufficiali del club pugliese.

10:08 - Florentia, presa la giovane Imprezzabile - La Florentia ha annunciato l'arrivo dal Sassuolo dell'attaccante classe 2001 Francesca Imprezzabile. Un esterno di grande qualità che può agire anche da mezzala e che fa parte delle Nazionali giovanili azzurre.

MARTDI' 13 AGOSTO

