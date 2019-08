LIVE TMW - Serie A femminile, le news di mercato: Juventus, Rosucci rinnova

Fonte: Ha collaborato Daniel Uccellieri

14.11 Juventus, Martina Rosucci rinnova fino al 2021 - Martina Rosucci ha prolungato il contratto con le Juventus Women fino al 30 giugno del 2021.

La centrocampista, con le bianconere dalla nascita della squadra nell’estate del 2017, ha vinto con noi due Scudetti e una Coppa Italia, e ha partecipato all'esaltante spedizione azzurra in Francia per il Mondiale femminile.

VENERDI' 9 AGOSTO

Fiorentina Women's, colpaccio De Vanna - La Fiorentina Women's FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante della Nazionale Australiana Lisa De Vanna per la stagione 2019/20. La calciatrice, nata a Perth il 14 Novembre 1984, arriva alla Fiorentina dal Sydney FC. La sua lunga carriera è iniziata nella stagione 2006/07 e ha giocato con successo in Australia (dove ha vinto 4 Campionati), Europa e Stati Uniti. Ha vestito numerose maglie, tra cui quelle di Perth Glory, Washington Freedom, Linkoping, Sky Blue, Melbourne Victory, Orlando Pride. Membro della Nazionale Australiana, ha partecipato ai recenti Mondiali di Francia 2019 e vanta più di 150 presenze e 47 reti. Con le “Matiladas” ha vinto un oro alla Coppa delle Nazioni Asiatiche (Cina 2010) e due argenti. La calciatrice è già a disposizione di Mister Cincotta e del suo staff.

15.18 - Orobica, in attacco arriva Romina Pinna Colpo in attacco per l'Orobica, che ha tesserato l'attaccante classe '93 Romina Pinna

GIOVEDI' 8 AGOSTO

19:17 - Florentia, arriva la promettente Kuenrath - La Florentia San Gimignano presenta il nuovo acquisto:Melanie Kuenrath, attaccante, classe '99, proveniente dal Bayern Monaco e già nel giro della Nazionale Azzurra U19.

18:45 - Fiorentina, arriva anche Cordia - La Fiorentina Women's FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Janelle Cordia, centrocampista statunitense classe '87 del Fortuna Hjørring.

15:32 – Tavagnacco, arriva Capelletti fra i pali - L’ex portiere dell’Inter Women Alessia Capelletti giocherà in Serie A nella prossima stagione. È la stessa calciatrice ‘98 ad annunciare sul proprio profilo instagram ad annunciare l’arrivo al Tavagnacco.

15:11 - Juventus, arriva Anghileri. Ma dal 2020 - La Juventus ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo di Federica Anghileri, attaccante classe 2002 lo scorso anno all'Atalanta Mozzanica. La giocatrice sarà prestata per questa stagione all'Empoli che - erroneamente- l'aveva annunciata nei giorni scorsi come un acquisto definitivo.

14:59 - Sassuolo, arriva la promettente Coghetto - Colpo in prospettiva del Sassuolo che si aggiudica la classe 2002 Giovanna Coghetto, attaccante che nell’ultima stagione ha giocato col Vittorio Veneto. Lo riferisce donnenelpallone.com.

14:14 – Pink Bari, in arrivo altri due colpi dall’estero - Pink Bari scatenata dopo il ripescaggio in Serie A. Il club pugliese è infatti a un passo dall’ufficializzare l’esperto portiere Paula Myllyoja, classe ‘84 dell’Aland United, e il difensore Paige Culver, canadese che ha militato nell’ultima stagione nel Kent State Alum. Per le due calciatrici manca solo l'ufficialità.

12:47– Milan, risolti i problemi burocratici per Andrade - Potrebbe essere la volta buona per vedere la centrocampista offensiva Lady Andrade con la maglia del Milan. dalla LfootballPro, agenzia che cura gli interessi della colombiana, arrivano conferme sulla risoluzione dei problemi legati al visto con l’affare che nei prossimi giorni potrebbe andare in porto. Lo rivela Radio Rossonera.

12:03 - Pink Bari, arriva la spagnola Kuki - La Pink Bari ha annunciato sul proprio sito l’arrivo dell’attaccante Miriam Rodríguez Gonzalez, meglio nota come Kuki. La classe ‘94 nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’Albacete.

11:35 - Pink Bari, torna il difensore Trotta - La Pink Bari ha annunciato sui propri canali il ritorno del difensore Ilaria Trotta, classe '87, già in biancorosso dal 2013 al 2015 e protagonista della prima e storica promozione in Serie A. La calciatrice nell'ultimo anno ha giocato nel Conversano calcio a 5.

10:20 - Florentia, rinnovo per Lois Roche - Lois Roche ha rinnovato per un'altra stagione. La centrocampista inglese è alla 3° stagione con la maglia della Florentia San Gimignano, porta tanta qualità e grinta nel cuore del campo.

MARTEDÌ 6 AGOSTO

15:33 - Quattro rinnovi in casa Florentia - La Florentia San Gimignano ha annunciato il rinnovo di quattro calciatrici che sono in rosa dal 2015 e hanno preso parte alla scalata dalla D alla A. Si tratta delle centrocampiste Boralda Aliaj e Irene Lotti e delle attaccanti Chiara Abati e Giada Gnisci.

14:19 - Pink Bari, rinnova Marrone - La Pink Bari ha annunciato il rinnovo di contratto del difensore Antonella Marrone, classe ‘92. La calciatrice inizierà così il suo quarto campionato con la maglia delle pugliesi.

13:01 – Sassuolo, arrivano Filangeri e Lauria - Il Sassuolo ha annunciato altri due colpi in entrata. Si tratta del portiere classe ‘99 Nicole Lauria proveniente dal Bologna e il difensore classe 2000 Maria Luisa Filangeri proveniente dalla Florentia. Entrambe sono nel giro delle nazionali giovanili azzurre.

12:50 - Florentia, arriva Schroffenegger in porta - Lo Florentina San Gimignano ha ufficializzato l'arrivo del portiere Katja Schroffenegger, classe '91, nella passata stagione all'Inter. Una calciatrice d'esperienza che ha vestito anche le maglie di Bayer Leverkusen e Bayern Monaco in Germania e che vanta diverse presenze con la nazionale maggiore azzurra.

11:38 - Orobica, il primo acquisto è il portiere Pilato - L'Orobica ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo del portiere Giada Pilato, classe '97, ex di Inter e Milan Ladies. Si tratta del primo acquisto dopo il ripescaggio in Serie A della compagine bergamasca.

11:05 – Pink Bari, triplo colpo dall’estero - La Pink Bari ha annunciato un triplo colpo di mercato. Arrivano in biancorosso le centrocampiste Aina Torres, classe ‘92 dal Santa Teresa, e Sara Ketis, classe ‘96 dal UTM Sports, e l’attaccante Cristina Carp, classe ‘97 dall’Olimpia Cluj.

LUNEDÌ 5 AGOSTO

