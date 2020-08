live Serie A femminile, le news di mercato: L'ex Milan Mendes torna in patria

23:37 - L'ex Milan Mendes torna in patria - L'ex calciatrice di Brescia e Milan Monica Mendes ha annunciato sul proprio sito ufficiali il ritorno in patria per vestire la maglia dello Sporting Lisbona.

21:20 - Perugia, in arrivo l'ex Napoli Massa - Dopo aver salutato il Napoli, neo promosso in Serie A, l’attaccante classe ‘99 Azzurra Massa è pronta a ripartire dal Perugia, club che sarà con tutta probabilità riammesso in Serie B. Lo rivela donnenelpallone.com.

18:11 - Inter, presa la brasiliana Sousa - Kathellen Sousa è ufficialmente una nuova giocatrice dell'Inter. Il difensore della Nazionale brasiliana arriva al club nerazzurro, dopo aver vestito la maglia del Football Club des Girondins de Bordeaux.

17:14 - Franco: "Presto svelerò la mia prossima squadra" - L'ex difensore della Juventus Women Michela Franco attraverso un post sul proprio profilo instagram ha annunciato di aver trovato una squadra per la prossima stagione: "Ci siamo,chiavi in mano ,valigie pronte ed è ora di partire.

La voglia e l’emozione di iniziare è tanta! Tra qualche giorno vi svelerò la mia nuova squadra,tranquilli che le scarpette non le appendo ancora". La calciatrice dovrebbe ripartire dal Como.

16:45 - Empoli, arriva Durante dalla Fiorentina - L'Empoli ha annunciato l'arrivo dalla Fiorentina del portiere Noemi Fedele, classe '97, in prestito.

LUNEDÌ 3 AGOSTO

