live Serie A femminile, le news di mercato: Milan, Ganz: "Arriveranno due giocatrici"

20:14 - Perugia, presa Azzurra Massa - L'attaccante Azzurra Massa, frasca di addio al Napoli, è una nuova calciatrice del Perugia, club ripescato in Serie B assieme al Brescia. Lo ha annunciato la stessa calciatrice.

19:29 - Orobica, annunciati diversi rinnovi di contratto - L'Orobica, club che milita in Serie B, ha annunciato i rinnovi di contratto delle seguenti calciatrici: Poeta Chiara, Kalasic Mia, Foti Alice, Crippa Claudia, Mandelli Giulia, Bertazzoli Milena, Rossi Vanessa, Campana Greta, Galimberti Lara, Magni Gloria, Salvi Alessia, Visani Marzia, Cortesi Serena

17: 00 - Milan, Ganz: "Arriveranno altri due rinforzi" - Il tecnico del Milan Maurizio Ganz ha annunciato che il mercato delle rossonere non è ancora terminato: "Non è finita, siamo in attesa di altri due acquisti forti oltre a quelli che abbiamo fatto". Una delle due dovrebbe essere la tedesca Julia Simic, mentre resta misterioso il nome dell'altro acquisto.

13:33 - Sassuolo, arriva Mihashi in difesa - Il Sassuolo ha rinforzato la propria retroguardia con la giapponese Mana Mihashi, classe '94.

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO

21:35 - Florentia, arriva il portiere Friedli - La Florentia San Gimignano blinda definitivamente la porta con Seraina Friedli: attraverso una nota ufficiale, il club comunica l'approdo in neroverde della giocatrice classe '93 della nazionale svizzera, che arriva dallo Young Boys, squadra di Serie A elvetica.

14:57 - Sassuolo, presa la messicana Fuentes - Dal Messico arriva il difensore classe ’94 Estefania Fuentes Del Razo: la calciatrice ha vestito per 5 stagioni la maglia del Club America, squadra che milita nella massima serie di calcio femminile messicano.

14:01 - Orobica, arrivano i rinnovi di Poeta e Mandelli - In fase di chiusura di "calcio mercato" l’Orobica, che a breve annuncerà i nuovi innesti, pensa anche agli ultimi rinnovi delle Sharks: Chiara Poeta, classe 1992, unica rappresentante dello “zoccolo duro” bergamasco, dal 2012 in e Giulia Mandelli, classe 1999, al suo secondo anno in maglia rossoblù.

12:41 - San Marino Academy, in arrivo la sostituta di Beil - Dopo il dietrofront di Vivien Beil, tornata al Napoli dopo meno di un mese, la società del Monte Titano ha già individuato la sostituta della tedesca in mezzo al campo. Nome top secret, ma annuncio previsto nei prossimi giorni.

11:48 - Como, in arrivo Federica Russo - Dopo l’addio al Napoli, con cui ha conquistato la promozione in Serie A, per il portiere Federica Russo si prospetta una nuova avventura in Serie B. La calciatrice, come riporta Tuttocalciofemminile sarebbe infatti vicina al Como dove ritroverebbe Michela Franco, sua compagna alla Juventus. La diretta interessata non conferma né smentisce, ma annuncia che presto rivelerà la sua nuova destinazione.

10:34 - Napoli, Beil torna in azzurro. Dopo meno di un mese al San Marino - Vivien Beil è tornata a “casa”. Troppo forte la nostalgia di Napoli per la centrocampista tedesca che era sul punto di trasferirsi a San Marino ma che alla fine ha deciso di proseguire la sua avventura in azzurro. Beil, grande protagonista lo scorso anno della cavalcata verso la Serie A del Napoli Femminile, è un interno di qualità e quantità con un passato nelle nazionali giovanili teutoniche (ha vinto un Europeo Under 17) e 32 presenze nelle sue tre stagioni con la prestigiosa Connecticut University. Ieri ha già sostenuto un allenamento con le compagne, vecchie e nuove, comprese le giovani Marotta e Catalano che si sono momentaneamente aggregate al gruppo di mister Marino.

MARTEDÌ 4 AGOSTO

23:37 - L'ex Milan Mendes torna in patria - L'ex calciatrice di Brescia e Milan Monica Mendes ha annunciato sul proprio sito ufficiali il ritorno in patria per vestire la maglia dello Sporting Lisbona.

21:20 - Perugia, in arrivo l'ex Napoli Massa - Dopo aver salutato il Napoli, neo promosso in Serie A, l’attaccante classe ‘99 Azzurra Massa è pronta a ripartire dal Perugia, club che sarà con tutta probabilità riammesso in Serie B. Lo rivela donnenelpallone.com.

18:11 - Inter, presa la brasiliana Sousa - Kathellen Sousa è ufficialmente una nuova giocatrice dell'Inter. Il difensore della Nazionale brasiliana arriva al club nerazzurro, dopo aver vestito la maglia del Football Club des Girondins de Bordeaux.

17:14 - Franco: "Presto svelerò la mia prossima squadra" - L'ex difensore della Juventus Women Michela Franco attraverso un post sul proprio profilo instagram ha annunciato di aver trovato una squadra per la prossima stagione: "Ci siamo,chiavi in mano ,valigie pronte ed è ora di partire.

La voglia e l’emozione di iniziare è tanta! Tra qualche giorno vi svelerò la mia nuova squadra,tranquilli che le scarpette non le appendo ancora". La calciatrice dovrebbe ripartire dal Como.

16:45 - Empoli, arriva Durante dalla Fiorentina - L'Empoli ha annunciato l'arrivo dalla Fiorentina del portiere Noemi Fedele, classe '97, in prestito.

LUNEDÌ 3 AGOSTO

