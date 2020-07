LIVE TMW - Serie A femminile, le news di mercato: Napoli, in arrivo Huchet dal Marsiglia

live Serie A femminile, le news di mercato: Napoli, in arrivo Huchet dal Marsiglia

vedi letture

17:38 - Napoli, si stringe per la francese Huchet - Secondo quanto riferito da Donnenelpallone.com il Napoli sarebbe pronto a rinforzare la propria rosa con un'altra calciatrice francese dopo il portiere Mainguy. Si tratta dell'attaccante classe '94 Sarah Huchet che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Marsiglia.

17:21 - Caccamo torna in Italia. Giocherà in Serie C - Dopo la parentesi in Spagna con la maglia del Collerense, l'attaccante classe '84 Patrizia Caccamo ha deciso di tornare in Italia e sposare il progetto Filecchio, squadra toscana neopromossa in Serie C. Lo rivela la app Tuttocalciofemminile

14:12 - Cesena, arriva l'ex Napoli Georgiu - Il Cesena ha messo sotto contratto la centrocampista Tatiana Georgiu, classe '96, lo scorso anno in forza al Napoli con cui ha conquistato la promozione in massima serie.

13:03 - Florentina San Gimignano, in arrivo Bardin - La Florentina San Gimignano ha chiuso per l'arrivo della giovane centrocampista Bianca Giulia Bardin, classe 2000, lo scorso anno in forza all'Hellas Verona. All'operazione mancherebbe solo l'ufficialità da parte del club toscano.

11:55 - Milan, in arrivo la tedesca Simic - Il Milan sarebbe vicino a mettere a segno un altro colpo dall'estero. Si tratta del difensore Julia Simic, classe '89, nelle ultime due stagioni in forza al West Ham. Secondo Cartellino Rosa la tedesca avrebbe già firmato e sarebbe attesa nei prossimi giorni a Milano.

LUNEDÌ 27 LUGLIO

Qui tutte le trattative chiuse finora

QUI tutte le ufficialità e i rumors della scorsa settimana