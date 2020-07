live Serie A femminile, le news di mercato: per Linari si erano mossi due club di A

14:36 - Lazio, arriva l'ex PSV Cuschieri - La Lazio si rinforza con l'arrivo di Rachel Cuschieri, centrocampista classe '92, che ha salutato nelle giornata di oggi il PSV Eindhoven per volare a Roma e vestire la maglia biancoceleste.

13:53 - Pink Bari, sfuma il difensore Potts. Giocherà in Scozia – Niente da fare per la Pink Bari. Il club pugliese non rinforzerà la propria difesa con Charlotte Potts. La calciatrice inglese infatti ha trovato l'accordo con l'Hibernian in Scozia.

12:20 - Due club di Serie A ci hanno provato per Linari - Secondo quanto riferito da Lfootball.it due grandi club di Serie A si sarebbero mosse per riportare in Italia il difensore Elena Linari. La calciatrice ha però preferito continuare la sua avventura all'estero accettando la corte del Bordeaux e sbarcando così in Francia.

VENERDÌ 22 LUGLIO

20:17- Linari passa dall'Atletico Madrid al Bordeaux - Il Bordeaux ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo dall’Atletico Madrid di Elena Linari, difensore centrale classe ‘94. La calciatrice lascia il club iberico dopo due stagioni e ha firmato un contratto fino al 2022 con i Girondins.

19:07 - Florentia San Gimignano, arriva Boglioni dalla Juve - La Florentia San Gimignano ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’arrivo del terzino mancino Paola Boglioni, classe 2001, in prestito dalla Juventus. La calciatrice è reduce da due stagioni nelle fila dell’Empoli Ladies con cui ha conquistato una promozione in Serie A e la salvezza.

18:01 - Fiorentina, Piemonte ha convinto e sarà tesserata - La Fiorentina sembra aver deciso di puntare su Martina Piemonte per rinforzare l’attacco nelle prossima stagione. La classe ‘97 si sta allenando da qualche giorno con Cincotta e il gruppo viola e sarebbe ora a un passo dalla firma con le toscane. Lo riferisce Donnenelpallone.com.

17:47 - Empoli, De Vecchis passa all'Orobica - La società bergamasca ha raggiunto l’accordo con Giorgia De Vecchis centrocampista classe 1993 proveniente dall’Empoli Ladies.

12:41 - Hellas Verona, dall'Inter arriva Colombo - Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021 – le prestazioni sportive della calciatrice Sofia Colombo. Il centrocampista, classe ’01, indosserà la maglia gialloblù numero 10

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

19:38 - Sassuolo, colpo Parisi a centrocampo - Innesto di spessore per mister Piovani, arriva la centrocampista della Nazionale Alice Parisi. La calciatrice classe ’90 approda in neroverde dopo aver disputato quattro campionati di Serie A con la maglia della Fiorentina.

18:54 -Sportis Bydgoszcz, in arrivo l'italiana Ceccotti - Il club polacco Sportis KKP Bydgoszcz ha annunciato l’arrivo dell’ex calciatrice del Tavagnacco Marusa Sevsek per la prossima stagione. Presto potrebbe raggiungerla anche un’altra calciatrice che ha vestito la maglia del Tavagnacco come Chiara Ceccotti, difensore classe ‘99.

18:13 - Hellas, arriva la giovane Santi dall'Inter - Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021 – le prestazioni sportive della calciatrice Irene Santi. Il centrocampista, classe ’99, indosserà la maglia gialloblù numero 22.

18:00 - Linari verso il trasferimento in Francia. C'è il Bordeaux - Potrebbe clamorosamente cambiare maglia Elena Linari, difensore dell'Atletico Madrid e della Nazionale italiana. Stando a quanto raccolto da lfootball.it, infatti, l'ex Fiorentina sarebbe ad un passo dal Bordeaux, società con la quale già in questa settimana potrebbero esserci visite mediche e firma sul contratto biennale con opzione per la stagione successivo.

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO

17:35 - Hellas Verona, tra i pali arriva Vicenzi - Silvia Vicenzi è un nuovo portiere dell’Hellas Verona Women: a ufficializzarlo, lo stesso club.

17:35 - San Marino Academy, con Vecchione si chiude il mercato. Almeno fino ad agosto - La società neopromossa in Serie A, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, vuole infatti valutare la rosa attualmente a disposizione di mister Conte prima di tornare eventualmente sul mercato alla caccia di nuovi rinforzi.

17:32 - Roma, l'esterno Orlando passa al Cesena - Il Cesena ha ufficializzato sui propri canali ufficiali l'arrivo dalla Roma di Angela Orlando, esterno mancino classe 2001.

16:35 - Conc rinnova con il Milan - La centrocampista Dominika Conc ha annunciato sul proprio profilo instagram il rinnovo di contratto con il Milan, club in cui era arrivata nella passata stagione dicendosi entusiasta di poter continuare a vestire la maglia rossonera.

16:12 - Roma, preso il portiere Baldi - La Roma ha ufficializzato sui propri canali ufficiali l'arrivo del portiere Rachele Baldi, classe '94, nella passata stagione in forza all'Empoli Ladies

13:52 - Juventus, in arrivo Ippolito dall'Argentina - La Juventus Women si assicura uno dei prospetti più interessanti del calcio femminile internazionale: Dalila Ippolito, centrocampista argentina classe 2002, già nel giro della Nazionale maggiore. In arrivo a Torino nei prossimi giorni la giocatrice dovrà osservare la quarantena obbligatoria di quattordici giorni prima di aggregarsi a Vinovo agli ordini di coach Rita Guarino.

13:26 - San Marino Academy, arriva Vecchione - New entry in casa bianco-azzurra; dal Pomigliano arriva Fabiana Vecchione, detta "Fabianinha", giocatrice campana che già ha esordito in Serie A e che ha a curriculum anche una prolifica esperienza nel futsal, sport che in qualche modo ne ha forgiato le caratteristiche tecniche.

12:35 - Tavagnacco, dalla Florentia arriva Toomey - Doppio colpo del Tavagnacco in vista dell’inizio della prossima stagione agonistica. La società gialloblu si è assicurata le prestazioni del difensore classe 2000 Melissa Toomey e la centrocampista classe 1995 Zoe Caneo. Toomey proviene dalla Florentia San Gimignano. Di origini italo-irlandesi, è una giovane dai piedi buoni che porterà un contributo importante alla retroguardia del Tavagnacco. Caneo, originaria di Villafranca, arriva dal Chievo Verona. E’ abile in fase di interdizione e di ripartenza. Ha un’ottima visione di gioco ed è dotata di un tiro forte e preciso.

11:58 – Inter, colpo Moller Hansen - Caroline Møller Hansen è ufficialmente una nuova giocatrice dell'Inter. L’attaccante della Nazionale danese arriva al club nerazzurro dal Fortuna Hjørring.

MARTEDÌ 21 LUGLIO