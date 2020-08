live Serie A femminile, le news di mercato: Riozzese Como, ecco Franco e Russo

21:43 - Riozzese Como, arriva anche Franco - L'ex difensore della Juventus Michela Franco ha annunciato sul proprio profilo Instagram di aver firmato con la Riozzese Como. In riva al lago ritroverà l'ex compagna in bianconero Russo.

21:02 - Riozzese Como, ecco il portiere Russo - L'ex portiere di Juventus e Napoli Federica Russo ha annunciato attraverso una storia di Instagram che nella prossima stagione vestirà la maglia della Riozzese Como.

18:20 - San Marino Academy, Montanari ko. Si torna sul mercato?< - Il serio infortunio al ginocchio subito dal portiere Francesca Montanari potrebbe spingere il San Marino Academy a tornare sul mercato alla caccia di un sostituto. Molto dipenderà dai tempi di recupero dell'estremo difensore che però non dovrebbero essere brevi.

16:43 - Sassuolo, riscattata Battellani - Il Sassuolo ha annunciato di riscattare la centrocampista classe 2002 Veronica Battelani nei confronti dell’AC Osteria Grande.

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO

20:04 - Pink Bari, arriva Venanzi fra i pali - La Pink Bari ha annunciato sui propri canali social l'arrivo di Erika Venanzi, classe 2001, per rinforzare il reparto dei portieri in vista della prossima stagione.

#ErikaVenanzi è un nuovo portiere della Pink Bari! Grazie alla #ItalianPlayersGroupsGoandWin e #Alfredo #Troisi Buildyourdream Erika! Pubblicato da Pink Bari Calcio Femminile su Martedì 11 agosto 2020

17:34 - Orlandi rimette gli scarpini. Giocherà nell'Arezzo - L’ACF Arezzo SSDARL comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive per la stagione 2020/21 di Giulia Orlandi, esperto centrocampista classe 1987, con trascorsi di oltre dieci anni con la maglia della Fiorentina (con cui sono arrivati uno Scudetto e una Coppa Italia nella stagione 2016/17), di Empoli e Florentia San Gimignano, formazione con cui lo scorso novembre aveva chiuso la carriera di giocatrice in Serie A, dopo la gara vinta contro il Milan.

16:42 - Pink Bari, la nigeriana Folakemi per l'attacco - La Pink Bari sarebbe vicina alla giovane attaccante Sule Rafiat Folakemi, classe 2000. La nigeriana, che conta diverse presenze con la nazionale maggiore, ha sempre giocato in patria vestendo le maglie di Jagunmolu, Bayelsa Queens e Rivers Angels. Lo riporta Donnenelpallone.it.

12:49 - Napoli, l'attacco parla inglese: ecco Aqsa Mushtaq - Ventidue anni da compiere il 20 agosto, Aqsa Mushtaq – inglese di Bradford – è arrivata a rinforzare la prima linea del Napoli Femminile. Attaccante esterno di piede mancino, nell’ultima stagione ha realizzato 13 reti in 17 partite trascinando la Lenoir Rhyne University alla vittoria della regular season di “Conference”"

MARTEDÌ 11 AGOSTO

20:58 - Orobica, fra i pali arriva Nardi - Continua il cambiamento in casa Orobica e dopo l’approdo in rossoblù di Alice Lugli ecco Carlotta Nardi, che con lei, da quest’anno e per 3 anni difenderà i pali della porta bergamasca. La classe 1999 provenie dal San Miniato in Serie C.

18:59 - Florentia San Gimignano, Natali in prestito - Claudia Natali e Melissa Toomey ufficialmente in prestito per la stagione 20/21. Claudia giocherà la prossima stagione nella sua città, alla Roma Calcio Femminile, mentre Melissa vestirà la prestigiosa maglia del UPC Tavagnacco calcio femminile.

18:14 - Roma, rinnovo per Giugliano - La Roma ha ufficializzato il rinnovo della centrocampista Manuela Giugliano fino al 2023.

17:19 - Sassuolo, l'attaccante Zanni va al Ravenna - La giovane attaccante Silvia Zanni, classe 2001, ha lasciato il Sassuolo per unirsi al Ravenna, club che milita in Serie B. Lo ha annunciato la stessa calciatrice sui social.

16:41 - San Marino Academy, ecco Chandarana -La San Marino Academy comunica di essersi assicurata le prestazioni di Millie Chandarana: la centrocampista classe '97, originaria di Manchester, arriva dal Tavagnacco

LUNEDÌ 10 AGOSTO

