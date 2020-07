live Serie A femminile, le news di mercato: Santi si trasferisce all'Hellas

vedi letture

18:13 - Hellas, arriva la giovane Santi dall'Inter - Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021 – le prestazioni sportive della calciatrice Irene Santi. Il centrocampista, classe ’99, indosserà la maglia gialloblù numero 22.

18:00 - Linari verso il trasferimento in Francia. C'è il Bordeaux - Potrebbe clamorosamente cambiare maglia Elena Linari, difensore dell'Atletico Madrid e della Nazionale italiana. Stando a quanto raccolto da lfootball.it, infatti, l'ex Fiorentina sarebbe ad un passo dal Bordeaux, società con la quale già in questa settimana potrebbero esserci visite mediche e firma sul contratto biennale con opzione per la stagione successivo.

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO

17:35 - Hellas Verona, tra i pali arriva Vicenzi - Silvia Vicenzi è un nuovo portiere dell’Hellas Verona Women: a ufficializzarlo, lo stesso club.

17:35 - San Marino Academy, con Vecchione si chiude il mercato. Almeno fino ad agosto - La società neopromossa in Serie A, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, vuole infatti valutare la rosa attualmente a disposizione di mister Conte prima di tornare eventualmente sul mercato alla caccia di nuovi rinforzi.

17:32 - Roma, l'esterno Orlando passa al Cesena - Il Cesena ha ufficializzato sui propri canali ufficiali l'arrivo dalla Roma di Angela Orlando, esterno mancino classe 2001.

16:35 - Conc rinnova con il Milan - La centrocampista Dominika Conc ha annunciato sul proprio profilo instagram il rinnovo di contratto con il Milan, club in cui era arrivata nella passata stagione dicendosi entusiasta di poter continuare a vestire la maglia rossonera.

16:12 - Roma, preso il portiere Baldi - La Roma ha ufficializzato sui propri canali ufficiali l'arrivo del portiere Rachele Baldi, classe '94, nella passata stagione in forza all'Empoli Ladies

13:52 - Juventus, in arrivo Ippolito dall'Argentina - La Juventus Women si assicura uno dei prospetti più interessanti del calcio femminile internazionale: Dalila Ippolito, centrocampista argentina classe 2002, già nel giro della Nazionale maggiore. In arrivo a Torino nei prossimi giorni la giocatrice dovrà osservare la quarantena obbligatoria di quattordici giorni prima di aggregarsi a Vinovo agli ordini di coach Rita Guarino.

13:26 - San Marino Academy, arriva Vecchione - New entry in casa bianco-azzurra; dal Pomigliano arriva Fabiana Vecchione, detta "Fabianinha", giocatrice campana che già ha esordito in Serie A e che ha a curriculum anche una prolifica esperienza nel futsal, sport che in qualche modo ne ha forgiato le caratteristiche tecniche.

12:35 - Tavagnacco, dalla Florentia arriva Toomey - Doppio colpo del Tavagnacco in vista dell’inizio della prossima stagione agonistica. La società gialloblu si è assicurata le prestazioni del difensore classe 2000 Melissa Toomey e la centrocampista classe 1995 Zoe Caneo. Toomey proviene dalla Florentia San Gimignano. Di origini italo-irlandesi, è una giovane dai piedi buoni che porterà un contributo importante alla retroguardia del Tavagnacco. Caneo, originaria di Villafranca, arriva dal Chievo Verona. E’ abile in fase di interdizione e di ripartenza. Ha un’ottima visione di gioco ed è dotata di un tiro forte e preciso.

11:58 – Inter, colpo Moller Hansen - Caroline Møller Hansen è ufficialmente una nuova giocatrice dell'Inter. L’attaccante della Nazionale danese arriva al club nerazzurro dal Fortuna Hjørring.

MARTEDÌ 21 LUGLIO