LIVE TMW - Serie A femminile, le news di mercato: Severini alla Roma

17:04 - Fiorentina, la giovane Severini va alla Roma - La Fiorentina saluta la giovane centrocampista Emma Severini. La classe 2003 infatti questa mattina ha sostenuto a Roma le visite con il club giallorosso e andrà così a rinforzare la rosa di Betty Bavagnoli.

16:03 - Juventus, si allontana Jakobsson - La Juventus vede allontanarsi l’attaccante esterno Sofia Jakobsson, classe ‘90, del Montpellier. Sulla giocatrice svedese infatti è piombato il Tacon/Real Madrid pronto a piazzare il quarto colpo di mercato dopo Kosovare Asllani, Thaisa Moreno e Aurele Kaci. Lo riferisce As.com.

15:38 - Pink Bari e Orobica tornano in A - Nella giornata di oggi il Consiglio Federale della FIGC ha deciso i nomi delle due ripescate in Serie A. Si tratta di Pink Bari e Orobica. Il roster al via sarà quindi il medesimo della passata stagione.

14:45 - Tavagnacco, arriva Brignoli dal Sassuolo - Benedetta Brignoli è una calciatrice del Tavagnacco. La centrocampista classe 1999 arriva in Friuli dal Sassuolo, rinforzando la squadra allenata da Luca Lugnan. Ha vestito anche le maglia della Reggiana e della Nazionale Under 17. Brignoli si aggregherà al gruppo in vista della ripresa degli allenamenti in programma giovedì primo agosto. Un ulteriore tassello del nuovo Tavagnacco, che mister Lugnan dovrà plasmare in vista della nuova stagione.

14.15 - Florentia San Gimignano, arriva Giulia Bursi - Giulia Bursi, classe ‘96, difensore, arriva al Florentia San Gimignano dopo aver sempre giocato in Emilia con le maglie della Reggiana e del Sassuolo.

12.08 - Sassuolo, rinnovo per Benedetta Orsi - Anche la giovane attaccante Benedetta Orsi rinnova con il Sassuolo e sarà a disposizione di mister Piovani per la prossima Stagione! Benedetta oltre alla maglia neroverde attualmente veste anche quella della Nazionale Under 19 con cui ha partecipato al torneo di La Manga e alla Fase Elite degli Europei.

MARTEDÌ 30 LUGLIO

18:31 - Inter, sei acquisti per la Serie A - L'Inter ha comunicato sul proprio sito la rosa della prossima stagione. Sono ben sei, oltre a Quazzico e Aprile, i volti nuovi in casa nerazzurra: il portiere Chiara Marchitelli dalla Florentia, il difensore Caterina Fracaros dal Tavagnacco, le centrocampiste Lisa Alborghetti dal Milan e Sofia Colombo dal Mozzanica, le attaccanti Eleonora Goldini da Lady Bucaneers e Stefania Tarenzi dal ChievoVerona Valpo.

15:09 - Florentia, arriva Natali dalla Roma - La Florentina San Gimignano ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo della centrocampista Claudia Natali, classe 2000, dalla Primavera della Roma.

14:16 - Hellas, Giubilato vola negli USA - La giovane attaccante Margherita Giubilato, classe 2000, nella prossima stagione giocherà negli Stati Uniti. La notizia arriva direttamente da oltreoceano dove la Kansas University ha annunciato che la giovane fantasista disputerà il torneo NCAA con le Kansas Jayhawks.

11:48 - Sassuolo, rinnova Pondini - Nella giornata di ieri il Sassuolo ha annunciato il rinnovo di contratto di Giada Pondini, centrocampista classe '97 da due anni in neroverde.

11:18 - Inter, arrivano Aprile e Quazzico dalla Pink Bari - Con un post sul proprio profilo Instagram la Pink Bari ha annunciato la cessione di due calciatrici all’Inter Women, club neopromosso in Serie A. Si tratta del portiere Roberta Aprile, classe 2000, e del difensore Francesca Quazzico, classe 2001.

11:05 - Inter, c’è anche Tarenzi nel mirino - Non solo Eleonora Goldoni, per la quale manca solo l’annuncio, e Daniela Sabatino nel mirino dell’Inter Women per rinforzare il reparto offensivo. Secondo Donnenelpallone.com il club nerazurro starebbe trattando con Stefania Tarenzi, ex ChievoVerona Valpo, attaccante nel giro della nazionale azzurra con cui ha partecipato all’ultimo Mondiale.

10:29 - Sassuolo, arriva il portiere Lemey - Nuova avventura in Italia per Diede Lemey, portiere classe '96, dopo quelle con Verona e Atalanta Mozzanica. La belga ha infatti firmato con il Sassuolo e andrà a rinforzare la squadra di Piovani.

10:13 - Tavagnacco, nel mirino Oliva - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Tavagnacco ha messo nel mirino la centrocampista Eleonora Oliva, classe ‘98, in uscita dal Genoa Women che ha deciso di non iscriversi al campionato dopo la retrocessione dell’ultima stagione. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti fra gli agenti della calciatrice e il club friulano che milita in Serie A.

10:10 - Picchi verso il Ravenna - Dopo una stagione da protagonista con la maglia della Lazio Women in Serie B la centrocampista classe ‘97 Miriam Picchi si appresta a cambiare maglia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la giocatrice avrebbe trovato un accordo con il Ravenna femminile, che potrebbe essere ripescato in Serie A (la decisione il 30 luglio) e firmerà un contratto annuale.

LUNEDÌ 29 LUGLIO

