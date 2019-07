LIVE TMW - Serie A femminile, le news di mercato: Thaisa saluta il Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

21:56 – Thaisa annuncia l’addio al Milan - “Purtroppo, con il cuore in mano, sono costretta a dirvi addio, ma allo stesso tempo sono piena di gioia e di orgoglio per essere stata parte di questa società e di aver indossato questa maglia così gloriosa”. Con queste parole la centrocampista brasiliana Thaisa Moreno ha annunciato il suo addio al Milan dopo una sola stagione.

21:53 - Bonansea: "Felice alla Juventus" - A margine di un evento l'attaccante della Juventus Women e dell'Italia Barbara Bonansea ha parlato anche del proprio futuro: ""L’estero non è solo una cosa per il calcio, ma un’esperienza di vita, ma non c’è stata ancora l’occasione. Sono ben felice di essere alla Juventus, un top club e spero che possa diventarlo anche a livello europeo. Sto puntando sulla Juve per andare avanti in Champions”.

20:10 - Ekroth torna al Djurgarden - L'ex calciatrice della Juventus Petronella Ekroth riparte dal Djurgarden, club in cui aveva militato dal 2016 al 2018 prima di intraprendere l'avventura in Italia con il club bianconero. Lo ha annunciato la stessa svedese sui propri canali social.

17:04 - Inter, Locatelli annuncia l'addio - Attraverso un post sul proprio profilo Instagram la centrocampista Angela Locatelli ha annunciato il proprio addio all'Inter Women: " Ho dato tutta me stessa per avere questo risultato. Tutto quello che potevo. Ne avrei ancora da dare, ma non per mio volere devo interrompere questo cammino qui. Ringrazio tutte le mie compagne che mi hanno supportato e sopportato, che mi hanno fatto incazzare, ma anche tanto sorridere e ridere. - continua Locatelli - Continuerò sempre ad andare avanti con la stessa passione e determinazione con cui ho sempre affrontato tutto, quella passione che mi ha permesso di essere la persona che sono",

16:23 - Giugliano ed Erzen nel mirino della Roma - Il club giallorosso ha intenzione di colmare il gap con Juventus, Milan e Fiorentina in vista della prossima stagione e dopo aver confermato Bonfantini si appresta a piazzare un doppio colpo. Secondo quanto raccolto da Vocegiallorossa.it sarebbero infatti a un passo gli arrivi di Kaja Erzen, esterno classe ‘94, del Tavagnacco e soprattutto di Manuela Giugliano, centrocampista classe ‘97, del Milan e dell’Italia.

15:44 - Roma, confermata Bonfantini - La Roma ha ufficializzato la permanenza dell'attaccante Agnese Bonfantini, classe '99, arrivata la scorsa stagione in prestito dall'Inter. La calciatrice è stata infatti scelta assieme a Elisa Bartoli per presentare le maglie da trasferta della prossima stagione. Segno che la sua permanenza in giallorosso è da considerarsi certa anche in assenza di un vero e proprio comunicato (che potrebbe comunque arrivare nei prossimi giorni.

00:55 - L’Hellas Verona, rinnova Ambrosi - L’Hellas Verona Women comunica di aver prolungato il contratto del difensore Caterina Ambrosi fino al 30 giugno 2021. Queste le dichiarazioni di Ambrosi rilasciate a hellasverona.it: "Essere veronese e giocare nella squadra della propria città è un vanto, ci si sente fortemente attaccati ai colori che si indossano. A Verona, nell’Hellas Verona, si sta bene, ci sono ottime prospettive e si sta dando vita ad un progetto importante del quale sono felice di fare parte".