LIVE TMW - Serie A femminile, le news di mercato: Zanoletti all'Hellas

© foto di Matteo Bursi

16:16 - Hellas Verona, arriva anche Zanoletti - Dopo il rinnovo di Pasini l'Hellas Verona Women ha annunciato nella giornata di oggi l'arrivo del difensore Stefania Zanoletti, classe '90, che nell'ultima stagione ha giocato con il ChievoVerona Valpo.

13.24 - Roma, presa Tecla Pettenuzzo - Seconda ufficialità giornaliera per la Roma femminile. Il club capitolino ha comunicato il tesseramento di Tecla Pettenuzzo, la scorsa stagione al Sassuolo in prestito dal Padova: "Sta per iniziare una nuova stagione da vivere tutti insieme. Ci vediamo presto al Tre Fontane. Non vedo l'ora di indossare la maglia della Roma!".

11.51 - Empoli, torna Marta Varriale - Ufficialità per l'Empoli Ladies. Il club toscano ha comunicato il ritorno, dopo l'esperienza al Chievo Verona Valpo, di Marta Varriale, difensore classe 1994.

11.43 - Roma, arriva l'ex Milan Caesar - Colpo in entrato per la Roma femminile. Il club capitolino ha ufficializzato l'arrivo di Camelia Ceaser ex calciatrice del Milan. "Cari tifosi, sono molto contenta di dirvi che sono una nuova giocatrice della Roma. Non vedo l'ora di iniziare e di sentire il vostro affetto sugli spalti. Forza Roma!", le prime parole della giocatrice.

11.29 - Sassuolo, fatta per l'olandese Jansen - Colpo in entrata per il Sassuolo. Il club neroverde ha ufficializzato l'arrivo della centrocampista olandese classe 1999 Sofieke Jansen.

10:44 - Altro rinnovo in casa Hellas - L'Hellas Verona Women ha comunicato di aver trovato l'accordo con l'attaccante classe 2000 Veronica Pasini (7 reti nella passata stagione in gialloblù) per un'altra stagione.

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

19:54 - Hellas Women, arriva la centrocampista Sardu - L’Hellas Verona Women comunica di aver acquisito le prestazioni sportive della calciatrice Rossella Sardu, centrocampista classe '87 nelle ultime due stagioni al Valpolicella. La calciatrice ha firmato un contratto fino 2020.

18:54 – Milan, possibile il trasloco al Brianteo di Monza - Secondo le ultime indiscrezioni il Milan femminile nella prossima stagione potrebbe abbandonare il terreno del Vismara, che ha ospitato la squadra rossonera nell’ultima annata, per trasferirsi a Monza e giocare al Brianteo alternandosi con i biancorossi di Cristian Brocchi.

16:34 - Ufficiale Sorbi all'Inter - Attraverso una nota ufficiale l'Inter ha annunciato l'arrivo di Attilio Sorbi sulla panchina del club.

15:33 - Sorbi risolve il contratto con la FIGC - La FIGC ha annunciato di aver trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con Attilio Sorbi, collaboratore di Milena Bertolini in Nazionale. L'allenatore è quindi libero di accasarsi all'Inter che lo aveva bloccato nei mesi scorsi.

14:15 - Florentia, ritirata la maglia numero 19 di Tona - "Abbiamo deciso di ritirare la maglia n.19 di Elisabetta Tona, un gesto semplice che ci sentiamo di fare in segno di rispetto e riconoscenza per una giocatrice che ha permesso alla Florentia di crescere e ha dato tanto al movimento del calcio femminile". Lo scrive il club toscano sul proprio profilo Twitter.

13:12 – Labate verso il Sassuolo - L’attaccante classe ‘99 della Roma Camilla Labate è in procinto di cambiare maglia. Secondo quanto rivelato da Donnenelpallone.com la giovane giallorossa sarebbe vicina al trasferimento al Sassuolo.

12:12 - Guagni e Thaisa nel mirino del Real - Il Tacon/Real Madrid punta due protagoniste dell'ultima serie A e del Mondiale. Si tratta della centrocampista classe '88 Thaisa, che ha recentemente lasciato il Milan, e del terzino Alia Guagni, classe '87 della Fiorentina. La conferma arriva da As.com. La brasiliana in Italia piace anche alla Roma.

11:41 - Il Mozzanica annuncia l'addio - Con una lunga nota ufficiale il Mozzanica ha annunciato l'addio alla Serie A e lo scioglimento della società. Questa la nota

MARTEDÌ 23 LUGLIO

21:14 – Milan, altri due rinnovi di contratto - Altre due calciatrici che nella passata stagione hanno indossato la maglia rossonera hanno confermato la loro presenza al Milan anche nella prossima annata. Si tratta del portiere Maria Korenciova e della centrocampista Marta Carissimi

20:19 – Tavagnacco, presa Puglisi dalla Juve - Alla fine è il Tavagnacco ad averla spuntata per la centrocampista Valentina Puglisi, classe 2000, della Juventus. La calciatrice, capitano della Primavera bianconera e con diverse convocazioni in prima squadra, arriva in prestito.

19:56 - Real Madrid, si studia il colpo Boquete - Il Taçon/Real Madrid ha messo nel mirino anche la stella spagnola Vero Boquete, classe '87, per rinforzare la propria rosa. La calciatrice galizana attualmente gioca nel Utah Royals nel massimo campionato statunitense. Lo riferisce As.com.

19:25 - Empoli, occhi puntati su Giatras - Secondo Donnenelpallone l'Empoli sarebbe a un passo dal difensore Gloria Giatras Zoi, classe '91, del Sassuolo.

18:37 – Inter, piace la francese Debever - Secondo quanto riferisce France Football l’Inter avrebbe messo nel mirino la nazionale francese Julie Debever, classe ‘88, in uscita dal Guingamp dove milita dal 2015. Il difensore francese, che ha fatto parte delle 23 all’ultimo Mondiale, potrebbe così intraprendere un’avventura lontano da casa.

18:01 - Sassuolo, arrivano le gemelle Dubcova - Doppio innesto a centrocampo per mister Piovani che per la prossima stagione avrà a disposizione le gemelle Kamila e Michaela Dubcova. Nate in Repubblica Ceca nel 1999 iniziano a giocare nello Slovacko, club della massima divisione femminile ceca dove rimangono per quattro anni. La stagione 18/19 passano al Sk Slavia Praga dove disputano la Champion’s League. Le calciatrici inoltre hanno indossato le maglie della Nazionale ceca U15, U17, U19 ed oggi sono in Nazionale A.

17:51 - Riboldi riparte dalla Serie B. Dopo 15 anni di A - La centrocampista Penelope Riboldi, classe '86, dopo 15 anni in Serie A, l'ultima stagione con il Chievo Valpo, ha deciso di scendere di categoria e ripartire dalla Roma calcio femminile. Lo annuncia la stessa calciatrice sui propri profili social.

17:20 - Fiorentina, piace Lazaro della Pink Bari - La Fiorentina per rinforzare il proprio reparto offensivo sta corteggiando Paloma Lazaro, classe '93. La spagnola si è messa in luce negli ultimi sei mesi della scorsa stagione con la maglia della Pink Bari e ora potrebbe lasciare il club pugliese per approdare a quello viola. Lo riferisce Calcioinrosa.it.

16:50 - Sassuolo si lavora per Lenzini, Filangeri e Zazzera - Secondo Donnenelpallone.com, il Sassuolo avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo del prestito di Martina Lenzini, terzino classe '98, con la Juventus. Il club inoltre continua a lavorare per Maria Luisa Filangeri, difensore della Florentia, e per l'attaccante Danila Zazzera della Fiorentina.

16:24 - Milan passi avanti per Kulis - Secondo quanto riferito da Radiorossonera il Milan, oltre a Salvatori Rinaldi, continua a battere la pista che porta a Lidija Kuliš, attaccante classe '92 in uscita dal Glasgow City. Un nome già accostato nelle scorse settimane al club rossonero da tenere sotto osservazione per gli sviluppi futuri visti i passi avanti del club per portare la bosniaca in Italia.

15:58 - Florentina, Salvatori Rinaldi saluta il club - Deborah Salvatori Rinaldi, attaccante classe '91, ha salutato su Instagram la Florentina dove ha giocato nell'ultima stagione. “A volte nella vita scelgono per noi, ma a questo bivio ho scelto io. Una decisione che viene dalla mia forte ambizione, quella che del resto mi aveva portato a te. Firenze”, scrive la calciatrice che è stata accostata al Milan.

15:16 - Florentina, terzo colpo in entrata: arriva Re - La Florentia San Gimignano dopo Dupuy e Lipman piazza il terzo colpo del suo mercato aggiudicandosi le prestazioni della centrocampista classe '94 Cecilia Re. La calciatrice arriva dal Mozzanica dove si è messa in luce nelle ultime due stagioni e ritrova il tecnico Michele Ardito.

15:03 - Atletico Madrid, colpo fra i pali - Sari van Veenendaal, premiata come miglior portiere del Mondiale con l'Olanda, è una nuova giocatrice dell'Atletico Madrid che l'ha prelevata dall'Arsenal.

14:42 - Milan, conferme per Bergamaschi e Cappelli - Valentina Bergamaschi e Martina Capelli hanno annunciato sui proprio profili social il rinnovo con il Milan.

14:35 - Giurgiu e Monterubbiano restano al Sassuolo - Altri due importanti rinnovi in casa neroverde: si tratta della centrocampista classe '94 Adina Giurgiu e dell’attaccante classe '96 Valeria Monterubbiano. Lo comunica il sito del club emiliano.

LUNEDÌ 22 LUGLIO

