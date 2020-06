Lo stop alla Serie A femminile è l'ultimo segnale. Il professionismo non è più rimandabile

L'8 giugno sembra essere una data cara al calcio femminnile italiano, anche se questa volta i motivi per ricordarla non sono felici. Due anni fa infatti la Nazionale di Milena Bertolini in quella data calava un tris contro il Portogallo al Franchi di Firenze che sanciva il ritorno al Mondiale dopo 20 anni d'assenza. Lo scorso anno invece, l'8 giugno, era la vigilia dell'esordio alla Coppa del Mondo, contro quell'Australia che era favorita dai pronostici e poi venne abbattuta dalla doppietta di Barbara Bonansea che laciava le azzurre verso una cavalcata insperata alla viglia ed esaltante. Una cavalcata che faceva conoscere all'Italia intera il movimento calcistico femminile, faceva innamorare il paese – con punte di 7 milioni di spettatori - e sembrava lanciare il calcio in rosa fuori dal cono d'ombra dove per molti decenni era stato relagato.

Quella cavalcata è stata interrota ieri dalla decisione del Consiglio Federale di interrompere il campionato in corso, dichiarare vincitori e vinti attraverso la classifica e l'algoritmo, e lasciarsi con un “ci vediamo l'anno prossimo”. Una decisione dolorosa, che fino all'ultimo è stata in bilico, ma che era inevitabile alla fine dei conti. La spaccatura fra le società era troppo ampia e del resto a un movimento che è ancora a pieno titolo dilettantistico non si poteva chiedere di comportarsi come il mondo dei professionisti, troppe squadre senza il supporto adeguato – che va oltre i 700mila euro stanziati dalla Federcalcio – non poteva garantire di continuare a giocare le ultime sei giornate senza mettere a rischio la salute delle giocatrici. Le stesse, nella mattinata di ieri, avevano chiarito bene la loro posizione con un comunicato unitario in cui si diceva in sintesi: “O tutte veniamo messe nella posizione di giocare, o non giocherà nessuna”. E così sarà, nessuna giocherà fino alla prossima stagione, che potrebbe iniziare prima del solito anche per permettere alla ct Bertolini di avere giocatrici pronte per le prime sfide delle qualificazioni europee a settembre.

È un peccato che la stagione non si sia conclusa sul campo, le giocatrici lo avrebbero voluto, ma questa è anche una decisione che deve segnare un deciso cambio di passo dopo tanti elogi e tante parole, spesso al vento. Non è più rimandabile – e lo diciamo da tempo – il passo avanti verso il professionismo, un professionismo vero, che permetta alla calciatrici di vivere di questo sport, di avere tutte le garanzie che questo status prevede. Senza il movimento richia di restare in un “vorrei, ma non posso” che sarebbe deleterio per se stesso, per la Nazionale e per il futuro di tante bambine che dopo il Mondiale dello scorso anno hanno deciso di fare del calcio il loro sport vincendo anche tanti pregiudizi che ancora oggi esistono e resistono attorno a questa disciplina. Il tempo delle parole e delle promesse è scaduto nel momento stesso in cui il campionato è stato fermato, ora è il tempo dei fatti, della concretezza, per non dilapidare un patrimonio – tecnico e umano – inestimabile.

“È tempo di decidere quale direzione dobbiamo prendere perché situazioni simili non sussistano più. Siamo le calciatrici della Serie A Femminile, si parla di noi e delle imprese della Nazionale di cui alcune di noi fanno parte e che sentiamo nostra. Ma è ora di garantire le giuste tutele a tutte quante, uno status da professioniste e condizioni reali di professionis