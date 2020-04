Lugnan: "Tavagnacco? Esperienza positiva. Ma è più faticoso allenare le donne che gli uomini"

L'ex tecnico del Tavagnacco Luca Lugnan ha parato in una diretta Instagram della fine del suo rapporto con il club friulano e delle differenze fra il calcio femminile e quello maschile (dove è stato vice allenatore del Mantova): “Dopo la fine dell'esperienza, positiva, al Mantova ho avuto la possibilità di allenare il Tavagnacco, un'avventura che all'inizio è stata anche entusiasmante perché era la prima volta ed era una cosa nuova. Non è facile gestire un gruppo di donne, hai a che fare con venti ragazze, ed è più difficile che allenare gli uomini. Un universo differente in cui ho dovuto imparare a gestire anche il mio carattere perché spesso fai fatica a entrare in uno spogliatoio femminile. La gestione è diversa, ma è stata un'esperienza molto interessante e positiva. - continua Lugnano come riporta Tuttocalciofemminile - Adesso il movimento femminile è in evoluzione, inizia ad avere visibilità e da qui in avanti ci saranno tante opportunità anche per altri allenatori che hanno esperienze nel calcio maschile”.