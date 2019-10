© foto di Federico De Luca

Mark Gatt, CT della nazionale femminile maltese, che questo pomeriggio affronterà l'Italia nella gara valida per le qualificazioni al prossimo europeo, ha parlato in conferenza stampa: "Dopo il Mondiale l'interesse per il calcio femminile è cresciuto sensibilmente. L'Italia è migliorata tantissimo negli ultimi anni, è una squadra che gioca un calcio divertente e nonostante l'eliminazione ai quarti le azzurre sono tornate a casa con maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

La sfida con le azzurre? Vogliamo essere orgogliosi della nostra prestazione dopo un appuntamento così importante, sarà fondamentale per lo nostre giocatrici non avere rimpianti dopo la gara. Questo tipo di match porta tanta motivazione, dobbiamo fare in modo di riuscire a capitalizzare ogni occasione".