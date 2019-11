© foto di Sergio Piana

Il difensore della nazionale maltese Emma Lipman ha parlato ai microfoni di Tuttocalciofemminile.com della sfida contro l’Italia che arriva dopo il primo punto conquistato nelle qualificazioni grazie all’1-1 interno contro Israele: “Quando è finita la gara eravamo tutte felici per il risultato anche se poi nello spogliatoio eravamo tutte d’accordo sul fatto che potevamo fare tre punti, abbiamo avuto due occasioni che non abbiamo sfruttato, siamo state poco ciniche. Ora ci attende un altro test molto difficile contro un’Italia che vorrà fare un’altra grande prestazione cercando di chiuderla subito e segnare tante reti. Noi però siamo pronte e le ultime gare ci hanno dato consapevolezza nei nostri mezzi, non abbiamo pressione e finché riusciremo a essere disciplinate tatticamente e unite possiamo fare una partita positiva. - conclude la calciatrice della Florentia San Gimignano – Le azzurre hanno una rosa forte, qualità in ogni ruolo e sono in crescita. Se però devo dire un nome credo che Girelli sia sempre un pericolo. All’andata entrò a gara in corso e diede maggiore creatività alla squadra”.