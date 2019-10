© foto di Federico De Luca

Emma Lipman, calciatrice maltese della Florentia San Gimignano, che questo pomeriggio affronterà l'Italia con la sua nazionale, ha parlato in conferenza stampa: "L'Italia ha fatto benissimo al Mondiale, è stato un risultato importante sia per il campionato italiano sia per l'intero movimento calcistico femminile. La Florentia San Gimignano? Il club ha un bel progetto, sta provando a crescere: è un progetto quasi unico in Italia, che è molto importante per una città piccola come la nostra. Nel primo match in casa abbiamo avuto circa 1500 tifosi e questo è molto importante".