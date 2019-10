Malta-Italia femminile, le formazioni: Bertolini sorprende. Marinelli dal 1°

Per la sfida di questo pomeriggio contro Malta la ct dell’Italia femminile Milena Bertolini sorprende tutti e inserisce diverse novità nella formazione tipo. In difesa Bergamaschi agirà da terzino destro al posto di Guagni con Fusetti centrale al fianco di Gama. A centrocampo c’è Marinelli che agirà da esterno sinistro con Cernoia a destra, mentre la coppia centrale sarà formata da Galli e Giugliano. In avanti out Girelli c’è Tarenzi al fianco di Giacinti. Nelle fila delle nostre avversarie, in campo con un prudente 5-4-1, che potrebbe trasformarsi in un 3-4-3 in fase d’attacco, ci sono tre conoscenze del nostro calcio: la juventina Sciberras, la barese Shona Zammit e Lipman, centrale della Florentia San Gimignano.

Queste le formazioni ufficiali:

Malta (5-4-1): J. Xuereb; Sciberras, S. Farrugia, Lipman, C. Zammit, Flask; B. Borg, S. Zammit, Theuma, Cuschieri; M. Farrugia. A disposizione: R. Borg, Misfud, Said, Carabott, E. Xuereb, C. Xuereb, Turner. Ct Gatt

Italia (4-4-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Fusetti, Bartoli; Cernoia, Galli, Giugliano, Marinelli; Giacinti, Tarenzi. A disposizione: Durante, Baldi, Boattin, Linari, Tucceri, Guagni, Rosucci, Serturini, Greggi, Girelli, Glionna, Sabatino. Ct Bertolini