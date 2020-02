Dopo sei anni, un campionato inglese, due FA Cup e tre coppa di Lega il tecnico del Manchester City Women Nick Cushing lascia la guida della squadra. E lo fa con una vittoria contro l’Arsenal Women (2-1) in uno scontro diretto che proietta le Citizens in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Chelsea Ladies e tre proprio sulle Gunners. Per Cushing si prospetta adesso un’avventura nel calcio maschile lontano dall’Europa visto che diventerà l’assistent coach di Ronny Deila al New York City, club appartenente alla stessa proprietà del Manchester City.